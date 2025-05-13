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黃奎博：美台關稅談判 台灣無籌碼周旋

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
政大外交系教授黃奎博。 圖／聯合報系資料照片
政大外交系教授黃奎博。 圖／聯合報系資料照片

美國與中國大陸的關稅談判達成結果，對尚在進行中的美台談判，有無可借鏡的教訓？學者悲觀表示，台灣的量體原就低於大陸，近年政府處理兩岸關係，更形同向美方一面倒，沒有任何可叫牌籌碼，而「川普總統不是個有憐憫的人」。

政大外交系教授黃奎博說，美中談判急轉直下，正顯示之所以要談判，就是雙方都有無法解決的問題與無法承受的傷害，才有意願坐下來尋求妥協；台美之間當然有爭議，但我方恐怕無法讓美方付出無法忍受的成本，尤其在台積電與上下游廠商已經宣告將赴美設廠，台灣已沒有什麼籌碼可以與美方周旋。

黃奎博說，「見面」不代表談判；目前台美談判進度如何，我方立場與態度為何，外界所知非常有限，比同樣面臨對美關稅談判的日韓更少。

前立委林郁方說，中國大陸的出口產業中，台商占有相當地位，這些企業賺到錢，一定程度會回流台灣；如今關稅談出結果，雖然還是比從前高，但這些台商應該頗有心上大石頭落地之感。

林郁方說，中國大陸是出口導向國家，對美輸出中斷會造成嚴重社會問題；美國少了大量來自中國的廉價產品，也會導致嚴重民怨，北京甚至還控制諸如稀土之類重要戰略物資。因此雙方都有降低傷害的意願，不能讓交惡狀態持續。但面對台灣，美方等於吃定我方沒有其他選擇，我方只能「請求」美國善待台灣，但川普應該不是個有憐憫心的人。

林郁方舉例，馬政府時代，菲律賓與日本相繼在對台漁權談判讓步，背後必有美方對兩國發揮影響力。華府不會樂見北京藉機與台灣拉近關係，所以一定程度必須尊重台灣的權益；兩岸對峙當然是台灣面對的威脅與負債，但若能巧妙操作，就能從危機中找到機會，而不只是危險。

台積電 川普 日本 林郁方 美國 關稅 黃奎博

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