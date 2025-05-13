龔明鑫：台美深入合作 促成美國再次偉大

對於美國與中國大陸達成關稅初步協議，行政院經貿談判辦公室昨天指出，台美關稅談判持續進行中，我國努力爭取最好待遇。經貿辦表示，大陸在談判期間適用的關稅高於其他與美談判國家，仍存在洗產地風險，美中後續談判發展需持續觀察。

美國總統川普有意藉由關稅戰促成製造業回流美國，行政院秘書長龔明鑫率團參加「選擇美國投資高峰會」，他在美東時間十一日表示，政府正盤點對美國的投資，研擬未來訂出目標金額。龔明鑫在峰會上聲稱，希望台美之間的合作可以更深入，促成美國的再次偉大。

美國在台協會處長谷立言在峰會致詞說，台灣企業卅年前是推動中國工業化關鍵力量，美方預期台灣企業也將在川普重振美國製造業目標中，扮演同樣重要角色。

由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」十一日至十四日在美國大華府地區舉行，台灣共計有一三八家企業、一八三位企業界代表參與，蟬聯最大代表團。

率領代表團參加高峰會的龔明鑫十一日與我駐美代表俞大㵢、經濟部長郭智輝、谷立言與美國商務部國際貿易次長凱洛格等人出席為台灣代表團舉辦的歡迎酒會。

盤點對美投資 尚無具體金額

正逢美國川普政府祭出關稅政策，針對台灣是否會訂出對美直接投資的目標額，龔明鑫說，政府有這方面思考，但目前還在討論、盤點的過程，尚未有具體數字。

龔明鑫在致詞時說，台灣政府除了希望企業增加直接投資之外，也鼓勵台灣企業擴大對美國農產品、國防設備等採購，以創造更公平的貿易環境；希望台美合作更深入，促成美國的再次偉大。

此外，針對川普政府希望復興美國造船業，台灣如何能夠成為其助力？龔明鑫指出，台灣有相當不錯的造船技術和能力，但量能不比日本和南韓；不過，如果美國需要台灣的幫助，台灣願意貢獻其心力。

在台美軍工產業合作方面，龔明鑫指出，賴清德總統上任後提出五大信賴產業，其中就鎖定建立國防產業自主能量的軍工產業，其中包括打造無人機產業鏈。他認為，台美可以共同深入來研究如何一起合作，或者共同合作研發軍工產業項目。他以無人機為例表示，美國有較先進技術，而台灣具備量產經驗，台美可把彼此優勢結合起來，對產業發展和安全議題來說都有很大幫助。

避免雙重課稅 我盼盡快通過

行政院補充說明，龔明鑫也呼籲美參議院盡快通過台美避免雙重課稅協定，並稱台灣高度重視違規轉運及洗產地議題，也盼台美能就造船及軍工產業展開合作。