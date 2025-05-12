出席美國投資峰會 龔明鑫：台美貿易關係大幅成長

中央社／ 華盛頓12日專電

「選擇美國投資高峰會」在馬里蘭州登場，與會的行政院秘書長龔明鑫今天表示，台灣團規模再次居冠，共有138家企業出席，近年來台美貿易及投資關係大幅成長，美國已成為台灣最大投資地區，象徵台美經濟合作更穩固、更長久。

2025年「選擇美國投資高峰會」（2025 SelectUSA Investment Summit）昨天起至14日於馬里蘭州舉行，龔明鑫、經濟部長郭智輝、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene），以及台灣多家企業代表出席。

龔明鑫今天在會前接受媒體聯訪時表示，台灣今年蟬聯第一大團，共有138家企業派代表參加。

他指出，近年來，全球情勢變化快速，2018年美中貿易戰開始以後，供應鏈重組再到人工智慧（AI）興起，促使台美貿易、投資關係比過去成長許多。

在投資部分，龔明鑫表示，以前台灣最大投資地區是中國，但現在美國已成為台灣最大投資地區，「這象徵台灣跟美國之間的經濟合作更穩固、更長久」，也因此，許多台灣新創企業願意參加這個活動，了解是否有合作機會。

龔明鑫指出，這次台灣團成員包括多家跨國企業，有的原本在美國就有投資，有的企業在墨西哥有投資，目前在思考是否把供應鏈適度移到美國。

談及今年與往年的不同之處，他說，這幾年來，台美之間的產業合作比過去更為活絡，許多跨國企業、台灣「電子五哥」都有派代表與會，了解可能的投資或合作機會，積極度更勝以往。

此外，龔明鑫表示，這次有好幾十家台灣新創業者與會，「台灣新創非常強」，很多跟美國有技術、創投上的合作。

「選擇美國投資高峰會」每年會針對重要產業領域進行新創企業的評選，獲獎新創將可以獲得國際級的投資與跨國業務合作機會。龔明鑫指出，今年台灣共有9家新創團隊入選，「希望他們有好的成績」。

「選擇美國投資高峰會」是美國商務部主辦的年度重量級活動，目的在於吸引外商直接投資（FDI），促進國際企業與美國市場的聯繫。活動匯聚美國聯邦政府高階官員、州與地方經濟發展機構、產業領袖及企業高層，共同探討美國投資環境、產業趨勢及商機。

今年台灣代表團涵蓋資通訊、半導體、人工智慧、化工、生技、智慧製造、航太及金融服務等產業。

美國商務部 龔明鑫

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