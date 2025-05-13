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新募ETF責任額制掀反彈 金管會將查

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

投信公司發行ＥＴＦ（指數股票型基金）募集責任額制度，近日引發基層理專和證券營業員反彈。金管會昨證實，已接到匿名檢舉，將針對券商銷售時是否落實ＫＰＣ（認識你的客戶）、ＫＹＰ（認識你的商品）等事項列為調查重點。

川普關稅導致新檔ＥＴＦ募集壓力大，責任配額更難達成，有人在網路社群平台發起「＃終結ＩＰＯ制度暴力」，要求金管會應建立因應重大市場變化的「ＩＰＯ暫緩機制」，投信業也應進行風險評估與揭露、全面檢討「責任額制度」在市場風險升高下的合理性。

金管會

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