聽新聞
0:00 / 0:00

財稅學者陳聽安辭世 享耆壽92歲

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導

國內財政圈耆老、財政部賦稅改革委員會主任委員、前考試委員、政大名譽教授陳聽安於五月十日辭世，享耆壽九十二歲。

陳聽安在學術與教育界，以其深厚的經濟學知識、豐富的教學經驗和對財政政策的深入研究而享有盛譽。學術生涯期間，主導了台灣財政與稅制的重要改革，並對台灣全民健保制度的規畫做出關鍵貢獻；他的學術著作和政策建議對台灣財政發展具有歷史意義。

陳聽安的影響不僅限於台灣，他多次參與國際學術交流，並為兩岸及香港的財經政策提供專業意見。

他的教誨與研究成果影響了整整一代財經專才與學者，並為台灣財政領域奠定堅實基礎。

延伸閱讀

富達國際：美中暫時降低關稅聲明 給投資人的三大啟示

台東觀光夜市推「好市加倍券」 促環保減碳

瑞銀：中美達成貿易協定充滿挑戰 需較長時間

一堆人不知道！別再無腦按下一步 報稅忽略這格恐多繳3萬元

相關新聞

AI × ESG高峰會台中登場 核心主題：淨零永續創新治理

「2025 AI x ESG永續高峰會」12日在台中永豐棧酒店登場，現場聚集學者專家及企業菁英，共同研討淨零碳排及ESG...

新募ETF責任額制掀反彈 金管會將查

投信公司發行ＥＴＦ（指數股票型基金）募集責任額制度，近日引發基層理專和證券營業員反彈。金管會昨證實，已接到匿名檢舉，將針...

川普祭關稅吸引投資 龔明鑫：台跨國企業也思考轉移

行政院秘書長龔明鑫率團參加「選擇美國投資高峰會」，他12日表示，很多台灣的跨國企業面對美國川普政府的關稅政策，都在思考是...

財稅學者陳聽安辭世 享耆壽92歲

國內財政圈耆老、財政部賦稅改革委員會主任委員、前考試委員、政大名譽教授陳聽安於五月十日辭世，享耆壽九十二歲。

4月證交稅連2黑 創下27個月來新低

財政部昨天公布四月稅收一五四一億元，較去年同期衰退百分之三點一；其中受到美國關稅戰引發全球股市震盪，台股日均成交值跌破四...

股匯債三重夾殺 壽險業4月慘虧近250億元

國內六大壽險公司昨公布四月損益，其中凱基人壽單月獲利四點三一億元，成為全台十多家壽險公司唯一單月獲利者，至於其他壽險公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。