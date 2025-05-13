4月證交稅連2黑 創下27個月來新低

財政部昨天公布四月稅收一五四一億元，較去年同期衰退百分之三點一；其中受到美國關稅戰引發全球股市震盪，台股日均成交值跌破四千億元，證交稅收一七八億元、衰退百分之卅一、創二○二三年二月以來的廿七個月最重跌幅。官員表示，由於比較基期偏高，五月證交稅持續衰退的機率較大。

財政部統計，今年前四個月稅收實徵淨額七○八○億元，較去年同期衰退百分之一點二。此外，四月的牌照稅收寫下歷年單月新高；寫下歷年四月新高的為關稅、綜所稅、特銷稅。

觀察主要稅目，營所稅受到大額退稅案件影響，四月實徵淨額六十七億元；綜所稅四月實徵淨額四九三億元，因盈餘分配、薪資及利息所得等扣繳稅款增加，年增百分之十三點五。營業稅四月實徵淨額廿五億元，累計一至四月為一九二五億元。

值得注意的是，四月證交稅收一七八億元，已是連續二個月負成長；累計一至四月證交稅七四八億元，衰退百分之十五。

財政部統計處副處長劉訓蓉說，台股史上最大漲點和跌點都在四月初的一周內出現，雖然到四月底指數已重返兩萬點，但四月的日均成交值三三八一億元，為二○二三年十一月以來的新低，連續三個月負成長，連帶四月證交稅年減八十億元。