聽新聞
0:00 / 0:00

4月證交稅連2黑 創下27個月來新低

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨天公布四月稅收一五四一億元，較去年同期衰退百分之三點一；其中受到美國關稅戰引發全球股市震盪，台股日均成交值跌破四千億元，證交稅收一七八億元、衰退百分之卅一、創二○二三年二月以來的廿七個月最重跌幅。官員表示，由於比較基期偏高，五月證交稅持續衰退的機率較大。

財政部統計，今年前四個月稅收實徵淨額七○八○億元，較去年同期衰退百分之一點二。此外，四月的牌照稅收寫下歷年單月新高；寫下歷年四月新高的為關稅、綜所稅、特銷稅。

觀察主要稅目，營所稅受到大額退稅案件影響，四月實徵淨額六十七億元；綜所稅四月實徵淨額四九三億元，因盈餘分配、薪資及利息所得等扣繳稅款增加，年增百分之十三點五。營業稅四月實徵淨額廿五億元，累計一至四月為一九二五億元。

值得注意的是，四月證交稅收一七八億元，已是連續二個月負成長；累計一至四月證交稅七四八億元，衰退百分之十五。

財政部統計處副處長劉訓蓉說，台股史上最大漲點和跌點都在四月初的一周內出現，雖然到四月底指數已重返兩萬點，但四月的日均成交值三三八一億元，為二○二三年十一月以來的新低，連續三個月負成長，連帶四月證交稅年減八十億元。

證交稅

延伸閱讀

美關稅政策影響台股大跌大漲 4月稅收震盪年減3.1％

一國多制？國土保安用地賦稅不一 監察院促內政部、財政部檢討

財政部數據：今年迄今關稅收入達466億 同比增46.3%

游出對美依賴…「這條魚」挺過2次關稅戰 轉攻定製化內需

相關新聞

AI × ESG高峰會台中登場 核心主題：淨零永續創新治理

「2025 AI x ESG永續高峰會」12日在台中永豐棧酒店登場，現場聚集學者專家及企業菁英，共同研討淨零碳排及ESG...

新募ETF責任額制掀反彈 金管會將查

投信公司發行ＥＴＦ（指數股票型基金）募集責任額制度，近日引發基層理專和證券營業員反彈。金管會昨證實，已接到匿名檢舉，將針...

川普祭關稅吸引投資 龔明鑫：台跨國企業也思考轉移

行政院秘書長龔明鑫率團參加「選擇美國投資高峰會」，他12日表示，很多台灣的跨國企業面對美國川普政府的關稅政策，都在思考是...

財稅學者陳聽安辭世 享耆壽92歲

國內財政圈耆老、財政部賦稅改革委員會主任委員、前考試委員、政大名譽教授陳聽安於五月十日辭世，享耆壽九十二歲。

4月證交稅連2黑 創下27個月來新低

財政部昨天公布四月稅收一五四一億元，較去年同期衰退百分之三點一；其中受到美國關稅戰引發全球股市震盪，台股日均成交值跌破四...

股匯債三重夾殺 壽險業4月慘虧近250億元

國內六大壽險公司昨公布四月損益，其中凱基人壽單月獲利四點三一億元，成為全台十多家壽險公司唯一單月獲利者，至於其他壽險公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。