美中達成關稅協議 學者：美中有共識 對台是好事

美中達成關稅協議，台灣學者認為美國想避免通膨、中國大陸希望救失業，彼此各有需求、談判意願很高。此結果對全球經濟是好事，台灣也可鬆口氣，因為大陸市場好轉對台灣出口有幫助，且大陸是美國最大貿易順差國還談到30％，台灣肯定更低。

中央大學經濟系教授吳大任指出，促成此次談判結果是美中都有談判意願，因為僵持下去都要付出很大代價，例如美國可能擔心出現疫情期間供應斷鏈危機，大陸4月雖還有拉貨、出口不錯，但內部物價通縮，談出結果可避免未來可能出現的失業問題。

吳大任說，這個談判結果有一定合理性，因為大陸去年對美貿易順差接近3,000億美元，因此美對陸稅率高一點、陸對美低一點，何況30％不見得是大陸廠商付，美國消費者、經銷商、代理商也要承擔。

亞太商工總會執行長邱達生也說，美中談出結果除了美國可和緩通膨壓力，中國大陸也有好處，因為大陸拉抬內需還要一段時間，必須維持生產必要進口品，以免出口引擎馬上停掉；美中談判好，至少中國大陸企業馬上會有訂單。

邱達生認為美對中課以30％關稅還是不低，會壓縮大陸企業毛利率，因為美國廠商不會吸收30％成本，大陸賣到美國商品向來是低價促銷，如何反映成本？最終可能大陸有了訂單，工人也回來上班，但薪資變少。

兩人均認為美中談判成功對台灣是好事。吳大任說，大陸仍是台灣重要出口地區，如果大陸無法出口到美國，對台灣需求也會下降，台灣很多上市櫃廠商與大陸有重要供應鏈關係，美中恢復貿易將讓台灣間接波及下降；邱達生說，大陸若可談到30％，其他國家不是會更好？台灣稅率肯定更低。