龔明鑫率團參與美國投資高峰會 政院：對美投資 擬設目標

經濟日報／ 記者余弦妙、特派記者陳熙文／綜合報導
行政院秘書長龔明鑫。行政院／提供
行政院秘書長龔明鑫。行政院／提供

行政院秘書長龔明鑫率領百家企業代表赴美參與選擇美國（SelectUSA）投資高峰會，他表示，政府正盤點對美國投資，研擬未來訂出目標金額，希望台美之間的合作可以更深入，包含無人機等領域，促成美國的再次偉大。

選擇美國投資高峰會11日至14日在美國舉行，台灣由龔明鑫率團參與，共138家企業、183名代表報名，再度成為第一大外國代表團。

龔明鑫呼籲，應儘速通過「台美避免雙重課稅協定」，並提到台美可於先進半導體、人工智慧及量子計算等領域共同研發或合作；另也包括無人機、造船業等，台美都能合作。

龔明鑫表示，政府正盤點對美直接投資金額，也希望能設目標，但還沒訂出具體數字。

此外，針對川普政府希望復興美國造船業，台灣如何能夠成為其助力？龔明鑫表示，台灣有相當不錯的造船技術和能力，但量能不比日本和南韓；不過，龔明鑫說，如果美國需要台灣的幫助，台灣願意貢獻其心力。

在台美軍工產業的合作方面，龔明鑫指出，賴清德總統上任後提出五大信賴產業，其中就鎖定建立國防產業自主能量的軍工產業，其中包括打造無人機產業鏈。龔明鑫認為，台美可共同深入研究如何合作，或共同合作研發軍工產業項目。

龔明鑫以無人機為例，美國擁有較先進技術，而台灣具備量產經驗，台美可將彼此優勢結合起來，對產業發展和安全議題來說都有很大的幫助。

無人機 美國 龔明鑫

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