經貿辦：台美談判爭取最好待遇 雙方密切溝通

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
美中談判有重大進展，行政院經貿談判辦公室12日表示，台美關稅談判持續進行，努力爭取最好待遇。 聯合報系資料庫
美中談判有重大進展，行政院經貿談判辦公室12日表示，台美關稅談判持續進行，努力爭取最好待遇。 聯合報系資料庫

美中針對關稅達成協議，各自撤回對彼此開徵的報復性關稅90日，並將建立對話機制。美中談判有重大進展，行政院經貿談判辦公室昨（12）日表示，台美關稅談判持續進行，努力爭取最好待遇。

經貿辦也指出，美中雖暫緩關稅，但目前美國對中國大陸課徵關稅還是比其他國家高，仍存在洗產地風險，美中後續談判發展須持續觀察。

此外美國白宮國家經濟會議主席哈塞特預告，美國至少有24個協議在談，最快本周就會宣布其他協議。當中是否包含台灣？政院人士僅表示，台美雙方都在密切溝通處理中。

美中談判出現重大進展，雙方發表聯合聲明，宣布大幅降低對彼此的報復性關稅，為期90日。外界關注台美談判進展。經貿辦昨日對此提出三點說明。

第一，經貿辦強調，台美關稅談判持續進行，我方將努力爭取最好待遇。

第二，經貿辦指出，美國對中國大陸稅率分三部分來看，首先，大陸自4月10日起反制美國對等關稅，對美關稅提高至125%，美方陸續提高對陸關稅，累計提升至145%。其次，美中5月10日啟動談判，美國取消前述145%報復稅率，擬自5月14日起，比照其他談判國家，在90日談判期間適用10%對等關稅稅率，另仍維持對陸課徵20%芬太尼關稅，因此美中談判期間適用累計稅率為30%，仍高於其他與美談判國家。此外，大陸產品另須加計美方原已對其課徵的其他關稅，如301等（7.5%-25%）。

最後，其他國家自4月9日起與美方進行談判，談判期間即已適用10%對等稅率，大陸5月10日起才展開談判，談判期間適用稅率為30%，高於其他談判國家，仍存在洗產地風險。

第三，經貿辦強調，大陸在談判期間適用的關稅，高於其他與美談判國家，仍存在洗產地風險，美中後續談判發展需持續觀察。

行政院長卓榮泰日前強調，針對台美談判最高原則當然是「豁免關稅」，台灣具有強大的半導體供應鏈，地處第一島鏈關鍵位置，各方面仍具相當優勢，「讓美國再次偉大」其實需要台灣的安全、台灣的實力，再加上台灣對遏止洗產地、違規轉運的努力，我們有實力爭取更好待遇。如果最終稅率是全世界同一標準也沒辦法，但不能高於競爭對手。

美國 關稅

延伸閱讀

美中互降關稅意味休戰？陸學者：川普可能打「台灣牌」

美財長肯定中方回應芬太尼問題 稱談判進度即時回報川普

美中貿易戰熄火90天…陸學者指「轉1圈又回原點」 台商：恐是美暫退讓

美中90天內互降關稅 機械公會理事長：台美談判結果只能等

相關新聞

龔明鑫：台美深入合作 促成美國再次偉大

對於美國與中國大陸達成關稅初步協議，行政院經貿談判辦公室昨天指出，台美關稅談判持續進行中，我國努力爭取最好待遇。經貿辦表示，大陸在談判期間適用的關稅高於其他與美談判國家，仍存在洗產地風險，美中後續談判發展需持續觀察。

黃奎博：美台關稅談判 台灣無籌碼周旋

美國與中國大陸的關稅談判達成結果，對尚在進行中的美台談判，有無可借鏡的教訓？學者悲觀表示，台灣的量體原就低於大陸，近年政府處理兩岸關係，更形同向美方一面倒，沒有任何可叫牌籌碼，而「川普總統不是個有憐憫的人」。

搶運潮來了！貨櫃三雄唱多 台驊、捷迅、中菲行也沾光

美中關稅戰休兵90天，新一波搶運潮蓄勢待發。業內預期，未來三個月內中國對美國出口貨物將開始出現搶運潮，本周起運價將向上，...

美中關稅協商報喜 石化、鋼鐵、工具機迎新單

美中關稅協商報喜，有望掀起全球庫存回補商機，業界預期，石化、鋼鐵、工具機、運動（製鞋、健身）等產業，可望迎來拉貨新單。

經貿辦：台美談判爭取最好待遇 雙方密切溝通

美中針對關稅達成協議，各自撤回對彼此開徵的報復性關稅90日，並將建立對話機制。美中談判有重大進展，行政院經貿談判辦公室昨...

美中達成關稅協議 學者：美中有共識 對台是好事

美中達成關稅協議，台灣學者認為美國想避免通膨、中國大陸希望救失業，彼此各有需求、談判意願很高。此結果對全球經濟是好事，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。