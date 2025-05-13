經貿辦：台美談判爭取最好待遇 雙方密切溝通

美中針對關稅達成協議，各自撤回對彼此開徵的報復性關稅90日，並將建立對話機制。美中談判有重大進展，行政院經貿談判辦公室昨（12）日表示，台美關稅談判持續進行，努力爭取最好待遇。

經貿辦也指出，美中雖暫緩關稅，但目前美國對中國大陸課徵關稅還是比其他國家高，仍存在洗產地風險，美中後續談判發展須持續觀察。

此外美國白宮國家經濟會議主席哈塞特預告，美國至少有24個協議在談，最快本周就會宣布其他協議。當中是否包含台灣？政院人士僅表示，台美雙方都在密切溝通處理中。

美中談判出現重大進展，雙方發表聯合聲明，宣布大幅降低對彼此的報復性關稅，為期90日。外界關注台美談判進展。經貿辦昨日對此提出三點說明。

第一，經貿辦強調，台美關稅談判持續進行，我方將努力爭取最好待遇。

第二，經貿辦指出，美國對中國大陸稅率分三部分來看，首先，大陸自4月10日起反制美國對等關稅，對美關稅提高至125%，美方陸續提高對陸關稅，累計提升至145%。其次，美中5月10日啟動談判，美國取消前述145%報復稅率，擬自5月14日起，比照其他談判國家，在90日談判期間適用10%對等關稅稅率，另仍維持對陸課徵20%芬太尼關稅，因此美中談判期間適用累計稅率為30%，仍高於其他與美談判國家。此外，大陸產品另須加計美方原已對其課徵的其他關稅，如301等（7.5%-25%）。

最後，其他國家自4月9日起與美方進行談判，談判期間即已適用10%對等稅率，大陸5月10日起才展開談判，談判期間適用稅率為30%，高於其他談判國家，仍存在洗產地風險。

第三，經貿辦強調，大陸在談判期間適用的關稅，高於其他與美談判國家，仍存在洗產地風險，美中後續談判發展需持續觀察。

行政院長卓榮泰日前強調，針對台美談判最高原則當然是「豁免關稅」，台灣具有強大的半導體供應鏈，地處第一島鏈關鍵位置，各方面仍具相當優勢，「讓美國再次偉大」其實需要台灣的安全、台灣的實力，再加上台灣對遏止洗產地、違規轉運的努力，我們有實力爭取更好待遇。如果最終稅率是全世界同一標準也沒辦法，但不能高於競爭對手。