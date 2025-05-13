美中關稅協商報喜 石化、鋼鐵、工具機迎新單

經濟日報／ 本報綜合報導

美中關稅協商報喜，有望掀起全球庫存回補商機，業界預期，石化、鋼鐵、工具機、運動（製鞋、健身）等產業，可望迎來拉貨新單。

美中貿易戰休兵90天，台灣機械公會理事長莊大立高喊：「地球終於可以正常運轉了！」大家可以鬆一口氣，市場氛圍往好的方向發展，也有利提振廠商採購設備的意願。

莊大立表示，美中是全球兩大經濟體，最近兩強貿易戰打得不可開交，讓大家都「不敢動」，地球好像都要停止運轉了，如今雙方有和解的跡象，不再那麼緊張，絕對是好消息。

國內製鞋與運動產業廠商指出，樂於看到市場劍拔弩張的氛圍獲得舒緩，「至少兩列火車都踩了剎車，不會真正撞在一起」。

中鋼（2002）董事長黃建智則說，美國對大陸關稅降為30%，大陸對美國關稅降為10%，兩國貿易磨擦緩和，鋼鐵產業氣氛好轉，情勢往正向發展。

石化公會理事長曹明認為，美中關稅戰獲得舒緩，對石化產業後續發展基本上是好事。（記者宋健生、林政鋒、謝柏宏、邱馨儀）

美國 貿易戰 關稅

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