搶運潮來了！貨櫃三雄唱多 台驊、捷迅、中菲行也沾光

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
美中關稅戰休兵90天，新一波搶運潮蓄勢待發。聯合報系資料照
美中關稅戰休兵90天，新一波搶運潮蓄勢待發。聯合報系資料照

美中關稅戰休兵90天，新一波搶運潮蓄勢待發。業內預期，未來三個月內中國對美國出口貨物將開始出現搶運潮，本周起運價將向上，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）本季營運轉強；台驊（2636）、捷迅（2643）、中菲（5403）行物流業者同步沾光。

受惠於搶運大潮預期性效應，全球前十大航商之一的以星（ZIM）12日美股開盤股價大漲逾20%。

台驊總經理顏益財昨（12）日於法說會指出，美國高度仰賴大陸進口產品，先前川普政府對大陸祭出高關稅，美國大型通路商已面臨無貨可賣問題，如今美中關稅戰休兵90天，接下來又將迎來傳統銷售旺季，勢必掀起美國大型通路商龐大補貨潮，進而推升運價。

台驊認為，今年影響全球海運有幾大關鍵，美中角力至關重大，目前看來，全球貨櫃輪最差的時間過去了。

業內人士認為，中國大陸對美出口的貨量，占整體貨櫃海運運量近七成，過去一個月積壓的貨物將率先進入美國各大港口，考驗美國港口的消化能力，甚至船舶大舉湧入美國東西兩岸港口，也要嚴防發生塞港問題。

顏益財認為，美中關稅戰緩解後，運價從現在開始宣告止跌，即將上演反彈行情，回升力道會呈現逐周、逐月的上漲走勢，隨著美中關稅戰變化及訂單出貨速度同步走強。

對航商而言，唯有貨量增加，船公司才會恢復航班，即便現在出貨，各種調度最少要一個月，也無法立即調度，研判運價會跟著需求增加速度持續上揚。

7月9日也是影響貨櫃輪運價變化的另一個關鍵，美國對全球的關稅政策是否展延，都必須看川普臉色，全球貨量要急速增加的可能性不高，但需求會慢慢出籠，運價也會逐漸升高。

另一方面，全球海運市場變化太大，航商的態度跟過去完全不同，不會再因貨量太少就降價搶貨，三大聯盟可控的船舶數已達市場總量八成，小型航商就算降價也發揮不了效應，大型航商不會在成本線內大降價，至於運價漲幅則會跟著關稅變化變動。

美國 貨量 關稅

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