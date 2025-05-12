國土保安用地地價標準不一 內政部：儘速研訂查估原則

有關監察院調查報告指出，縣市政府對於國土保安用地的地價區段劃分與查估評定標準不一，造成民眾地價稅課稅稅基差異情形。內政部12日回應，近期召開會議研訂一致性查估作業原則，以利縣市政府辦理地價查估作業參考，同時維護民眾權益。

內政部表示，非都市土地住宅社區開發案的國土保安用地，因個案的開發期程、使用現況等情形有所差異，以致於各縣市政府實務上對其地價區段劃設與查估作法不同。

內政部表示，國土保安用地的地價查估作業是由縣市政府，依據地價調查估計規則辦理。為解決實務作業標準不一情形，內政部已於去年12月先邀集專家學者及縣市政府討論獲得初步共識，將按住宅社區開發計畫許可國土保安用地的使用類別及性質，並參酌實際使用現況等因素來劃設地價區段，例如屬於應維持原始地形地貌不可開發使用者，原則將與建築用地分別劃設為不同地價區段較為合理，後續內政部將依研商共識召開會議訂定查估作業原則。