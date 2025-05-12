AI × ESG高峰會台中登場 核心主題：淨零永續創新治理

「2025 AI x ESG永續高峰會」12日在台中永豐棧酒店登場，現場聚集學者專家及企業菁英，共同研討淨零碳排及ESG永續的因應之道，尤其，面對淨零碳排及碳關稅挑戰，AI x ESG永續高峰會專家紛紛提出解方。

台旺國際開發董事長張淯說，AI × ESG成為永續轉型新引擎，幫助企業在碳盤查、透明化和供應鏈減碳策略上更為精準。路廣大永續顧問中心副總王智媛說，面對碳稅大戰開始，積極做好碳盤查，透過碳足跡資料，經由資策會走向聯合國，為台灣企業找出路。

「2025 AI x ESG永續高峰會」由台旺國際開發主辦，結合台灣尤努斯基金會、路廣大永續顧問中心、富士略企業智庫、知知-賀聖數位文化、雀客國際酒店集團、青澤永續顧問中心、保挺永續顧問中心、長河永續顧問中心與台旺永續顧問中心等單位。

活動還獲得統欣生技等單位贊助，並攜手財團法人資訊工業策進會(資策會)PACT永續供應鏈聯盟共同舉辦。

「AI x ESG永續高峰會」核心主題為「淨零永續・創新治理」，活動主持人獨家報導發言人陳霆、獨家報導表演藝術總監陳潔瑩，他們專業又活潑的主持，讓活動現場充滿知性與感性的量能，經由他們一一介紹，現場企業菁英對於碳盤查的需求及理念，輕鬆就能了解並跟上時代的節奏。

張淯開幕致詞時指出，面對淨零碳排和碳關稅挑戰，AI × ESG成為永續轉型新引擎，幫助企業在碳盤查、透明化和供應鏈減碳策略上更為精準。這次高峰會圍繞三大主軸，包括AI × 永續發展、跨界合作 × 國際接軌及產官學對話 × 政策解析，更展示包括資策會減碳雲數位工具、創新AI碳盤查系統等。

張淯指出，未來啟動三項行動計畫，有永續行動報導與ESG評選、ESG產業共學平台、AI碳盤查媒合平台。ESG不僅是趨勢，更是企業在不確定世界中建立確定價值的方式，讓大家攜手以科技賦能ESG，實現永續的核心競爭力。

王智媛說，2023國外客戶就提出警告，碳稅大戰開始，要做好準備，若供應鏈不能提供報告書，就會停掉台灣供應鏈，這場碳稅大戰，除了CBAM(碳邊境調整機制)在做，英國、紐西蘭、加拿大在做，中國也在做CBAM版本。

當碳稅高於關稅，各國開始準備碳稅，如何盤查是關鍵，透過分辨式AI進行ISO認證與GHG Protocol，SGS再做認證，現在他們透過碳足跡資料，經由資策會走向聯合國，為台灣企業找出路，一起做碳盤查。

中華民國驗證商業同業公會理事長、IPC世界人員驗證總會理事黃建岡博士指出，在政府邀請下，成立驗證公司集合單位，跟國際接軌。ESG複雜且多元化，行政院永續發展委員會主管，政府也宣布，8月30日開始，上櫃公司把永續報告書揭露出來，若有缺失就改善措施，若做好得就表揚，而永續定義，就是大家取得資源，不能剝奪後代子孫權利。

高峰會課程內容非常豐富，與會代表包括黃建岡博士、台中市政府參議ESG永續部門陳志銘教授、台灣道法總會總會長林春文教授，以及路廣大永續發展中心團圈的各產業人士，在現場設攤解說碳盤查的AI實際運作系統及實地盤查狀況，相當熱鬧。

課程由12位講師專家分享見解與經驗，包括台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲、華苓科技董事長梁賓先、台北商業大學前校長張瑞雄、中國醫藥大學副教授趙嶸、倍力資訊副總張振家、資策會博士王詠令。

以及路廣大永續顧問中心副總經理王智媛、富士略企業智庫資深顧問謝逸騰、WSP集團台灣區策略長黃逸華、工研院李志杰博士、先進材創辦人徐惇穎、洰晟永續科技總經理馮亦澤等人。

對於高峰會成功舉辦，背後推手台旺國際開發總經理陳紀豪說，高峰會聚焦於AI科技如何助力企業邁向永續治理，並整合碳盤查、供應鏈減碳及國際合規等議題。會中獲得各界企業及人士的協助及支持，讓活動相當順利，相當不容易，也更感佩這些綠領人才的奮鬥精神。

王智媛指出，結合熱愛地球企業主，成立「碳零團結圈」，帶動中小企業應戰淨零碳排，碳盤查系統能夠徹底解決中小企業「缺人才」、「缺技術」、「缺資源」的「三缺」問題。

有關當前的國際情勢挑戰，王智媛說，「不要浪費一場美好的危機」，現在國際就是在一個衝突點上，「沒有美國、我們依然擁有這個世界」，她說避開美國就能安定人心，做好國際趨勢碳盤查本業，結合資策會，用碳足跡跟聯合國連結、國際接軌。