快訊

美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

聽新聞
0:00 / 0:00

美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
美國財政部長貝森特（左）與貿易代表葛里爾11日在日內瓦結束與中國貿易會談後接受記者提問。（法新社）
美國財政部長貝森特（左）與貿易代表葛里爾11日在日內瓦結束與中國貿易會談後接受記者提問。（法新社）

美中順利達成關稅協議，學者都認為主要是雙方談判意願都很高，美國想避免通膨，中國大陸希望救失業，彼此各有需求，希望傷害尚未出現前踩煞車，此一結果對全球經濟都是好事，將有激勵效果。但對30%稅率由誰吸收，學者看法不同，有人認為是美國經銷商、消費者得吸收一部分，但有學者認為中國廠商得扛，勢將影響企業毛利率。

不過，學者一致認同台灣可以鬆一口氣，一來中國市場好轉，對台出口有幫助，二來中國是最大順差國，如果可以談到30%，台灣肯定更低。

中央經濟系教授吳大任指出，促成此次談判結果是美中都有談判意願，因為如果僵持下去，大家都要付出很大代價，例如美國可能擔心出現疫情期間供應斷鏈危機，中國雖然4月還有拉貨，出口還算不錯，內部除物價通縮外，其他經成長表現還不錯，趕在5月中旬前談出結果，可避免未來可能出現的失業問題。因此在美中彼此傷害尚未真正發生，此時有雙方都有很強意願，對全球經濟都是好事。

至於談判結果，吳大任也認為有一定合理性，因為中國終究去年對美貿易順差接近3000億美元，所以美對中課的稅率會高一點，中國對美國則低一點。何況30%不見得是中國廠商付，美國消費者、經銷商、代理商也要承擔一部分。

亞太商工總會執行長邱達生也說，美中談出結果，除了美國可以和緩通膨壓力，中國也有好處，例如之前中國就豁免美國一些項目關稅，就是因為目前拉抬內需還有一段時間，必須維持生產必要進口品，以免出口引擎馬上停掉；美中談判好，至少中國企業馬上會有訂單。

不過，他認為美對中的30%關稅還是不低，而且高於川普第一任時對中國的25%關稅，結果將會壓縮中國企業毛利率，因為美國廠商不會吸收30%成本，中國賣到美國商品向來是低價促銷，如何反映成本？而且中國向來不是商品價格訂價者，而是接受者，最終可能中國有了訂單，工人也回來上班，但薪資變少了，「毛利率會降低，但至少可以救就業」。

吳、邱都認為美中談判成功對台灣是好事。吳大任表示，中國畢竟仍是台灣重要出口國，如果中國無法出口到美國，對台灣需求也會下降，台灣很多上市櫃廠商與中國有重要供應鏈關係，美中恢復貿易，將讓台灣間接波及部分可以下降。

邱達生也說，中國對美國是順差最大國，如果可以談到30%，其他國家不是會更好？台灣最後稅率肯定更低。其次，他說從美英談判成果也可以看到，美英協議也有提到232條國安條款，美國調查的是英國汽車業，台灣則是半導體業，如果英國汽車業是10萬部以下10%稅率，以上才是25%，台灣半導體業也可能採取幾萬片晶片以上及以下不同稅率。

美國 關稅

延伸閱讀

再談「更全面協議」…對陸關稅降至10%？ 美財長：不太可能

美對陸關稅降至30%…能防洗產地？經貿辦：風險仍存在

美中同意降關稅 BBC駐北京記者：中國擔心美國關稅影響

美中大秀談判誠意 最新關稅數字怎麼來？貝森特：各砍115%

相關新聞

美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

美中順利達成關稅協議，學者都認為主要是雙方談判意願都很高，美國想避免通膨，中國大陸希望救失業，彼此各有需求，希望傷害尚未...

美中90天內互降關稅 機械公會理事長：台美談判結果只能等

美國與中國大陸在進行新一輪貿易會談後，同意在90天內互降關稅以利後續談判。機械公會理事長莊大立說，世界兩大經濟體能暫時坐...

美對陸關稅降至30%…能防洗產地？經貿辦：風險仍存在

美中同意在5月14日前下調雙邊關稅，目前美國對大多數中國進口品徵收合計的145%關稅稅率降至30%。行政院經貿談判辦公室...

美中會談成果 學者：關稅戰收尾但台灣挑戰剛開始

美中會談聯合聲明出爐，全球2大經濟體從劍拔弩張轉為互給台階，同步調降稅率。全球貿易緊張局勢緩和，但台灣挑戰才要開始，學者...

影／反對核電重啟拒絕草率修法晚會 反核管法強行表決

反對核管法強行表決沒收核安，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣等民團於立院外舉辦「反對核電重啟，拒絕草率修法」晚會，全國廢核行...

拉貨潮爆量！電子零組件第一季加班工時46年來同期最高

主計總處今天發布3月受僱員工人數及工時，由於美國關稅戰帶來的拉貨效應，以及AI運用持續加溫，今年3月製造業加班工時達16...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。