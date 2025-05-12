美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

美中順利達成關稅協議，學者都認為主要是雙方談判意願都很高，美國想避免通膨，中國大陸希望救失業，彼此各有需求，希望傷害尚未出現前踩煞車，此一結果對全球經濟都是好事，將有激勵效果。但對30%稅率由誰吸收，學者看法不同，有人認為是美國經銷商、消費者得吸收一部分，但有學者認為中國廠商得扛，勢將影響企業毛利率。

不過，學者一致認同台灣可以鬆一口氣，一來中國市場好轉，對台出口有幫助，二來中國是最大順差國，如果可以談到30%，台灣肯定更低。

中央經濟系教授吳大任指出，促成此次談判結果是美中都有談判意願，因為如果僵持下去，大家都要付出很大代價，例如美國可能擔心出現疫情期間供應斷鏈危機，中國雖然4月還有拉貨，出口還算不錯，內部除物價通縮外，其他經成長表現還不錯，趕在5月中旬前談出結果，可避免未來可能出現的失業問題。因此在美中彼此傷害尚未真正發生，此時有雙方都有很強意願，對全球經濟都是好事。

至於談判結果，吳大任也認為有一定合理性，因為中國終究去年對美貿易順差接近3000億美元，所以美對中課的稅率會高一點，中國對美國則低一點。何況30%不見得是中國廠商付，美國消費者、經銷商、代理商也要承擔一部分。

亞太商工總會執行長邱達生也說，美中談出結果，除了美國可以和緩通膨壓力，中國也有好處，例如之前中國就豁免美國一些項目關稅，就是因為目前拉抬內需還有一段時間，必須維持生產必要進口品，以免出口引擎馬上停掉；美中談判好，至少中國企業馬上會有訂單。

不過，他認為美對中的30%關稅還是不低，而且高於川普第一任時對中國的25%關稅，結果將會壓縮中國企業毛利率，因為美國廠商不會吸收30%成本，中國賣到美國商品向來是低價促銷，如何反映成本？而且中國向來不是商品價格訂價者，而是接受者，最終可能中國有了訂單，工人也回來上班，但薪資變少了，「毛利率會降低，但至少可以救就業」。

吳、邱都認為美中談判成功對台灣是好事。吳大任表示，中國畢竟仍是台灣重要出口國，如果中國無法出口到美國，對台灣需求也會下降，台灣很多上市櫃廠商與中國有重要供應鏈關係，美中恢復貿易，將讓台灣間接波及部分可以下降。

邱達生也說，中國對美國是順差最大國，如果可以談到30%，其他國家不是會更好？台灣最後稅率肯定更低。其次，他說從美英談判成果也可以看到，美英協議也有提到232條國安條款，美國調查的是英國汽車業，台灣則是半導體業，如果英國汽車業是10萬部以下10%稅率，以上才是25%，台灣半導體業也可能採取幾萬片晶片以上及以下不同稅率。