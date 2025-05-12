美中會談成果 學者：關稅戰收尾但台灣挑戰剛開始

美中會談聯合聲明出爐，全球2大經濟體從劍拔弩張轉為互給台階，同步調降稅率。全球貿易緊張局勢緩和，但台灣挑戰才要開始，學者直言，大國有博弈本錢，小國往往被「柿子挑軟的吃」，台灣要向美國爭取降低關稅，但對國內衝擊，必須妥為因應。

美國總統川普1月上任以來，高舉關稅大刀，除了繼續針對中國，更採行「無差別攻擊」，4月2日宣布對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，儘管4月9日突然大轉彎，宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，但對等關稅的高額稅率，讓各國戒慎恐懼，趕緊排隊與美國進行談判。

如今90天的緩衝期接近一半，美國與各國談判角力陸續明朗化，由英國搶下頭香，美國將調降英國汽車的關稅，不過大多數英國商品仍將面臨美國對所有國家所課的10%全球性基準關稅。華爾街日報指出，美國是藉由與英國的協議告訴世界，10%關稅是基本門檻。

緊接而來的是美中破冰，美國、中國官員在瑞士日內瓦10、11日在瑞士談判後，白宮今天發布兩國聯合聲明，美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%，雙方應於5月14日前落實。

「這是正面發展，國外的不確定性慢慢降低，往樂觀走」，中經院副院長王健全直言，美國跟中國各有軟肋，川普政府面臨沉重的財政壓力且民意支持度下降，中國則苦於房地產泡沫及經濟低迷，如果關稅戰爆發，衝擊出口，將雪上加霜，2頭大象避免對撞，因而達成和談。

不過王健全提醒，英國、中國相繼達成貿易協議，英國是因為沒有貿易順差，中國市場力量很龐大，「這2個都不是很好的對照組」，而且英國對美呈現貿易逆差，且英美關係良好，仍得面臨10%稅率，顯示這已是「地板價」。

現在台灣與美談判仍在進行，王健全分析，川普的關稅政策既是目標，也是手段，希望透過關稅措施改善財政收入，同時為日後減稅政策鋪路，在此情況下，中經院預估台灣關稅稅率落在15%至20%之間，如果要談到10%，恐怕會有不少附帶條件。

王健全指出，大國之間可以博弈，但台灣是小國，可能會被「柿子挑軟的吃」，政府要同時做最好盤算，也要做最壞規劃，對美貿易談判恐怕要付出不少代價，包含赴美投資、降低關稅、買美國國債、軍購等，可能連帶排擠民間投資、政府支出，進而影響經濟。

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，美中達成貿易談判，對台灣是件好事，畢竟台灣除了對美直接出口，還有很大一部分是透過中國組裝，再賣到美國，從今天股市也可看出，金融市場對於美中貿易談判正面表態。

不過孫明德認為，台灣能談判的空間不大，如果能夠盡快有結果，對國內經濟會是好事，畢竟關稅威脅籠罩之下，經濟前景充滿不確定性，廠商只能把投資、營運決策往後遞延，不利景氣發展。

「關稅戰差不多要收尾了」，孫明德分析，中國對美國談判結果具有指標意義，如今中國對美讓步，美國下一個要施壓的對象應該是歐洲，接著收割台日等貿易協議，「川普對全世界最大的影響，關稅與金融，會慢慢解決」，在此情況下，全球經濟仍會放緩，但不至於落入外界原先擔憂的衰退地步。

孫明德補充，川普這次策略是「由外而內」，上任後急著揮出關稅大刀，沒有料到其他國家並未照單全收，一度祭出反制措施，加上美國眼前還有國債、國內經濟、財政壓力等挑戰，川普民調急墜；現在川普的關稅戰開始收尾，下一步預估重心會放在國內，如下半年的減稅措施，否則錯失這個機會，明年期中選舉恐怕會很辛苦。