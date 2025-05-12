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美中90天內互降關稅 機械公會理事長：台美談判結果只能等
美國與中國大陸在進行新一輪貿易會談後，同意在90天內互降關稅以利後續談判。機械公會理事長莊大立說，世界兩大經濟體能暫時坐下來談，且先互降關稅，總是令人看到未來還有希望，大家也暫時能鬆一口氣；至於台美談判結果？大家只能等。
美中雙方聯合聲明下午出爐，美國將把對中國商品的關稅從145%下調至30%；中國則將對美國進口商品的關稅從125%降至10%。莊大立說，美中兩大經濟體對世界貿易動見觀瞻，他們能穩定，世界才能穩定。
不過，台灣與美國的談判結論，至今卻尚未有明顯結果。莊大立說，目前只能「等」，即使是醜媳婦也總是要見公婆的；以工具機而言，日、韓才是台灣的主要對手，關稅上不敢說要比日、韓少，但至少與要能跟他們同等，才不致影響台灣的競爭力，這要靠政府努力。
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