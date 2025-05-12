美中90天內互降關稅 機械公會理事長：台美談判結果只能等

美國與中國大陸在進行新一輪貿易會談後，同意在90天內互降關稅以利後續談判。機械公會理事長莊大立說，世界兩大經濟體能暫時坐下來談，且先互降關稅，總是令人看到未來還有希望，大家也暫時能鬆一口氣；至於台美談判結果？大家只能等。

美中雙方聯合聲明下午出爐，美國將把對中國商品的關稅從145%下調至30%；中國則將對美國進口商品的關稅從125%降至10%。莊大立說，美中兩大經濟體對世界貿易動見觀瞻，他們能穩定，世界才能穩定。