影／反對核電重啟拒絕草率修法晚會 反核管法強行表決

反對核管法強行表決沒收核安，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣等民團於立院外舉辦「反對核電重啟，拒絕草率修法」晚會，全國廢核行動平台表示，在無視專業審查、社會對話與程序正義的情況下，國民黨與民眾黨意圖強行推動《核子反應器設施管制法》第六條修法，形同為老舊核電延役解套、為核電重啟大開後門。立法院預計將於5月13日表決該法案，公民社會在院會表決前一晚於立院外集結抗議。

立法委員張雅琳表示《核子反應器設施管制法》是攸關台灣是否能安全延役核電廠的重要法案，立法院有14個版本，它牽涉的不僅是能源政策，更關係到全體國人、尤其是核電廠周邊居民的生命安全。然而這次修法，我們看到的是國民黨與民眾黨聯手，草率將草案送出委員會，完全漠視我們所提出的針對核安與核廢料的實質討論。請問，核電延役的安全標準在哪裡？請問，新增的用過核燃料要放在哪裡？ 反對核管法強行表決沒收核安，民團於立院外舉辦「反對核電重啟，拒絕草率修法」晚會，與會者表達反對核管法強行表決的意見投入意見桶。記者蘇健忠／攝影 反對核管法強行表決沒收核安，民團於立院外舉辦「反對核電重啟，拒絕草率修法」晚會，全國廢核行動平台表示，在無視專業審查、社會對話與程序正義的情況下，國民黨與民眾黨意圖強行推動《核子反應器設施管制法》第六條修法，形同為老舊核電延役解套、為核電重啟大開後門。立法院預計將於5月13日表決該法案，公民社會在院會表決前一晚於立院外集結抗議。記者蘇健忠／攝影