泓德能源純儲能廠 邁入併網階段

經濟日報／ 特派記者陳昱翔／澳洲阿德雷德12日電

泓德能源（6873）位於南澳的大型光儲混合案場獲得當地官方關鍵開發許可之際，旗下在南澳的純儲能廠Templers已接近完工狀態，並邁入併網作業階段，估8月下旬開始貢獻營收，成為泓德海外市場第一個有顯著業績貢獻的案場，是推升第3季業績增長的主要動能之一。

泓德上周董事會決議通過由澳洲資產平台ZEBRE投資約16億元（約8,000萬澳幣），取得南澳Templers電池儲能系統，該案場裝置容量達111MW （百萬瓦），電池額定容量330MW，目前已完成主要設備安裝，本月陸續進行併網測試，最快8月開始上線，屆時將成為南澳第二大儲能項目。

泓德認為，澳洲電力市場機制成熟，資產具備高度變現潛力，因此澳洲成亞太區最自由化電力交易平台。

南澳 澳洲

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