拉貨潮爆量！電子零組件第一季加班工時46年來同期最高

主計總處今天發布3月受僱員工人數及工時，由於美國關稅戰帶來的拉貨效應，以及AI運用持續加溫，今年3月製造業加班工時達16.9小時，連續十個月正成長；累計第一季製造業加班工時平均每月16.3小時，創近14年同期最高。最旺的電子零組件3月加班工時25.6小時，不但是連續21個月正成長，第一季加班平均25.9小時，更創有統計以來、46年來同期最高。

主計總處調查，3月底全體受僱員工人數為848.9萬人，較上月底增加 5 千人，其中營建工程業、專業科學及技術服務業、醫療保健及社會工作服務業都增加2千人。1至3月受僱員工人數平均為849.1萬人，較上年同期增加6.4萬人、0.75%，其中住宿及餐飲業年增1.9萬人最多，批發及零售業、支援服務業也都增加1.1萬人，製造業則年減3千人。

全體受僱員工每人每月工時部分，3月全體受僱員工總工時平均為172.9小時，因本月工作日數較多，較上月增加 10.3小時，較上年同月亦增 0.6小時。

3月全體受僱員工加班工時平均8.5小時，較上月、上年同月都是增加0.2小時，其中製造業加班工時達16.9小時，連續十個月正成長。1至3月加班工時平均為8.5小時，較上年同期增加0.4小時，製造業加班工時平均達16.3小時，創近14年同期最高。

至於受惠AI最多的電子零組件業，光3月加班工時就達25.6小時，連續21個月正成長，第一季每月加班平均25.9小時，更創有統計以來、46年來同期最高。