聽新聞
0:00 / 0:00
拉貨潮爆量！電子零組件第一季加班工時46年來同期最高
主計總處今天發布3月受僱員工人數及工時，由於美國關稅戰帶來的拉貨效應，以及AI運用持續加溫，今年3月製造業加班工時達16.9小時，連續十個月正成長；累計第一季製造業加班工時平均每月16.3小時，創近14年同期最高。最旺的電子零組件3月加班工時25.6小時，不但是連續21個月正成長，第一季加班平均25.9小時，更創有統計以來、46年來同期最高。
主計總處調查，3月底全體受僱員工人數為848.9萬人，較上月底增加 5 千人，其中營建工程業、專業科學及技術服務業、醫療保健及社會工作服務業都增加2千人。1至3月受僱員工人數平均為849.1萬人，較上年同期增加6.4萬人、0.75%，其中住宿及餐飲業年增1.9萬人最多，批發及零售業、支援服務業也都增加1.1萬人，製造業則年減3千人。
全體受僱員工每人每月工時部分，3月全體受僱員工總工時平均為172.9小時，因本月工作日數較多，較上月增加 10.3小時，較上年同月亦增 0.6小時。
3月全體受僱員工加班工時平均8.5小時，較上月、上年同月都是增加0.2小時，其中製造業加班工時達16.9小時，連續十個月正成長。1至3月加班工時平均為8.5小時，較上年同期增加0.4小時，製造業加班工時平均達16.3小時，創近14年同期最高。
至於受惠AI最多的電子零組件業，光3月加班工時就達25.6小時，連續21個月正成長，第一季每月加班平均25.9小時，更創有統計以來、46年來同期最高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言