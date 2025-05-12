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美對陸關稅降至30%…能防洗產地？經貿辦：風險仍存在

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台美關係示意圖。本報資料照片
台美關係示意圖。本報資料照片

美中同意在5月14日前下調雙邊關稅，目前美國對大多數中國進口品徵收合計的145%關稅稅率降至30%。行政院經貿談判辦公室指出，台美關稅談判持續進行中，我國努力爭取最好待遇。經貿辦並提及，中國大陸在談判期間適用的關稅高於其他與美談判國家，仍存在洗產地風險。

針對美國對中國的稅率，經貿辦指出，中國自4月10日起對美國的對等關稅進行反制，將對美關稅提高至125%，美方陸續提高對中關稅，累計提升至145%。

經貿辦表示，美中5月10日啟動談判，美國取消前述145%報復稅率，擬自5月14日起，比照其他談判國家，在90天談判期間適用10%對等關稅稅率，另仍維持川普第二任期對中國課徵20%芬呔尼關稅，因此美中談判期間適用的累計稅率為30%，高於其他與美談判國家。除此之外，中國產品另須加計美方原已對其課徵之其他關稅，如301等(7.5%-25%)。

經貿辦提及，其他國家自4月9日起與美方進行談判，談判期間即已適用10%對等稅率；中國5月10起才與美方展開談判，談判期間適用的稅率為30%，高於其他談判國家，仍存在洗產地風險，美中後續談判發展需持續觀察。

川普 經貿 美中 美國 關稅

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