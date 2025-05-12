美中暫時降低關稅 行政院經貿辦回應了

美中雙方經過會談後，12日發表聯合聲明，雙方同意在5月14日前暫時調降原本相互祭出的高關稅，美國對中國大陸商品關稅稅率從145%，暫時調降至30%。對此，行政院經貿辦12日提出三點，強調台美關稅談判持續進行中，我國努力爭取最好的待遇。

經貿辦提出三點，第一，台美關稅談判持續進行中，我國努力爭取最好的待遇。

第二， 美國對中國大陸稅率部分，大陸自4月10日起對美國的對等關稅進行反制，將對美關稅提高至125%，美方陸續提高對中關稅，累計提升至145%；美中5月10日啟動談判，美國取消前述145%報復稅率，擬自5月14日起，比照其他談判國家，在90天談判期間適用10%對等關稅稅率，另仍維持川普第二任期對大陸課徵20%芬呔尼關稅，因此美中談判期間適用的累計稅率為30%，高於其他與美談判國家。除此之外，大陸產品另須加計美方原已對其課徵之其他關稅，如「301條款」等（7.5%至25%）。

其他國家自4月9日起與美方進行談判，談判期間即已適用10%對等稅率；中國大陸5月10起才與美方展開談判，談判期間適用之稅率為30%，高於其他談判國家，仍存在洗產地風險。

第三，總結來看，美中現同意展開談判，暫停90天的報復性高關稅，美國在談判期間比照其他國家，對中國大陸課徵10%對等關稅，但須另再加計川普第二任期對大陸課徵20%芬呔尼關稅，以及美方原已對其課徵之301條款等其他關稅。大陸在談判期間適用之關稅高於其他與美談判國家，仍存在洗產地風險，美中後續談判發展需持續觀察。