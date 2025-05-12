拉貨+AI 電子零組件業首季加班工時創46年來同期最高

行政院主計總處12日公布勞動供需市場相關指標，也公布製造業加班工時，受惠於AI需求強勁，及因應美國對等關稅的拉貨需求，3月製造業加班工時連續十個月正成長，其中半導體所屬的電子零組件製造業首季加班工時25.9小時，更創近46年以來同期最高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，3月製造業加班工時達16.9小時，年增0.9小時，連續十個月正成長；累計第1季製造業加班工時平均每月16.3小時，創近14年同期最高。

製造業當中，又以和半導體相關的電子零組件製造業最旺，3月加班工時25.6小時，年增1.7小時，不但是連續21個月正成長，第1季每月平均加班25.9小時，更創1980年有統計以來、46年來同期最高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，雖然美國總統川普宣布對等關稅政策，對全球經貿帶來極大不確定性，但從最新公布的3月加班工時數據來看，AI需求還是很高，與AI密切相關的兩行業加班工時續居高點，而這當中也有對等關稅可能帶來的拉貨效應。

主計總處統計也指出，3月全體受僱員工加班工時平均為8.5小時，年增0.2小時。今年首季加班工時平均亦為8.5小時，年增0.4小時。至於在加班費部分，3月加班費平均為2,303元，年增3.69%。今年首季加班費平均為2,333元，年增7.02%。

在全體受僱員工人數方面，3月底全體受僱員工人數為848.9萬人，年增7.3萬人或0.86%，今年首季受僱員工人數平均為849.1萬人，年增6.4萬人或0.75%，其中工業部門增加0.16%，服務業部門亦增1.16%。

就行業別觀察，住宿及餐飲業年增1.9萬人最多，批發及零售業、支援服務業亦均增1.1萬人，製造業則年減3,000人。