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洪申翰率團赴APEC人力部長會議 借鑑跨國勞動政策

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部長洪申翰率團出席APEC人力資源發展部長會議。勞動部／提供
勞動部長洪申翰率團出席APEC人力資源發展部長會議。勞動部／提供

第七屆亞太經濟合作（APEC）人力資源發展部長會議（以下簡稱人力部長會議）歷經11年後，於12日在韓國濟州島再次召開，備受國際關注。勞動部表示，我國由部長洪申翰率團出席，藉由參與本次會議，接軌國際勞動趨勢。

人力部長會議首場以「具彈性及活力之勞動市場」為主題，洪申翰指出，人工智慧、數位化與自動化正改寫工作的基本型態，也使非典型工作、零工經濟平台迅速興起。面對勞動彈性化趨勢，相關勞動保障與職場安全制度的不足，政府必須以政策跟制度，在彈性與安全之間尋求不偏廢的兼顧，更具包容性與韌性的安全勞動市場。

在第二場「未來工作與積極的勞動市場政策」主題中，洪申翰表示，少子女化、高齡化與性別偏見正加劇推動勞動政策的挑戰，尤其在未來充滿不確定性的國際貿易環境中，女性與中高齡勞工在就業市場必然越來越重要。更具彈性與包容性的制度，打造女性與中高齡勞工友善的工作職場，勢必會是未來挑戰的關鍵解決方案之一。

跨國勞動力政策在我國內受到高度關注，洪申翰把握出席人力部長會議期間，在跨國技術人力、海外引進模式等議題上，與APEC重要經濟體進行深入的政策經驗交流，作為台灣下階段政策變革的重要參考。

洪申翰表示，這次代表出席睽違多年的人力部長會議，實可借鑒國際經驗與最佳範例，據以面對全球勞動市場劇變與挑戰。這也是一次APEC各經濟體深化合作的大好機會，讓台灣的勞動與人力資源政策，更大程度接軌國際進步經驗，打開改革的契機。

勞動部長洪申翰率團出席APEC人力資源發展部長會議。勞動部／提供
勞動部長洪申翰率團出席APEC人力資源發展部長會議。勞動部／提供

APEC 中高齡 職場

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