快訊

護理人力短缺根源？國教院曝5成護專生因家人期望入學 每5人有1人想轉學

首度實彈射擊！海馬士火箭系統兩度訊號異常 順利排除完成任務

美中瑞士會談達成降關稅協議 華爾街日報整理「5大重點」

薪資勝通膨！首季實質月薪43,450元、近四年同期首轉正

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院主計總處12日發布2025年3月全體受僱員工經常性薪資47,525元、年增3.15%，剔除物價因素，3月實質經常性薪資平均43,589元、年增0.81%，是近四年最大增幅，且薪資成長速度連12個月超過通膨。

至於1~3月實質經常性薪資平均43,450元，年增0.81%，為四年來最大增幅，也是近四年同期首度正成長。累計總薪資平均數則是增加2.94%，剔除物價後的每人每月實質總薪資則是增加0.73%，是連兩年正成長。可見隨著通膨降溫，受僱員工薪資成長終於逐漸超過通膨。

主計總處指出，3月全體受僱員工經常性薪資平均數為47,525元，年增3.15%；獎金及加班費等非經常性薪資7,598元，合計後總薪資平均數為55,123元；經常性薪資中位數為38,111元，年增3.03%。

不過，主計總處也說明，因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷不同，也會導致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異。

觀察1~3月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業34,779元、其他服務業36,533元、製造業45,391元，但其中的電子零組件製造業則是56,503元。此外，薪資較高的行業還有專業科學及技術服務業57,818元、出版影音及資通訊業69,091元、金融及保險業70,989元。

此外，主計總處還提到，觀察1~3月行業別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中營建工程業年增3.74%、製造業年增3.65%、批發及零售業亦年增3.57%。累計總薪資部分，製造業因年終獎金及績效獎金發放較多，年增4.66%，其中電子零組件製造業增加6.04%。

薪資 製造業

延伸閱讀

美股巨頭助攻 無懼市場黑天鵝

大華銀 00983B、00984B 5月13日掛牌 優質收益增加投資底氣

大華銀投信 ETF 00983B、00984B 將於13日掛牌

薪水4萬更快活？月收10萬已婚男羨慕單身友手頭寬裕：養家喘不過氣

相關新聞

薪資不只戰勝通膨！Q1受僱員工經常性薪資年增3.03% 增幅25年最高

主計總處今天發布3月受僱員工薪資及人數，今年第一季（1-3月）工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均數47426元，較去...

「90天之後可能還有90天」 潘思亮看川普對等關稅可能不了了之

晶華集團董事長潘思亮今日受訪指出，他預期美國總統川普的對等關稅政策會不了了之，因為美國經濟可能承受不了這樣的關稅壓力，所...

英國專家示警：看對手及盟友是誰 能源系統必須分散

英國王家國際事務研究所傑出研究員、前所長兼執行長尼布萊特（Robin Neblett）今日出席亞太堅韌研究基金會上，以川...

富達國際：美中暫時降低關稅聲明 給投資人的三大啟示

美中發表聯合聲明宣布將暫時降低關稅。美國將在90天內將對中國大陸商品的關稅從145%降至30%，中國大陸也將在同一期間對...

知名財稅學者陳聽安辭世 享耆壽92歲

國內財政圈耆老、財政部賦稅改革委員會主任委員、前考試委員、政大名譽教授陳聽安，於5月10日辭世，享耆壽92歲。

AI商機與拉貨潮 第1季電子零組件加班工時創46年最高

儘管關稅陰霾籠罩，今年第1季外銷表現依舊亮眼。主計總處今天指出，受惠於人工智慧（AI）商機延續，以及對等關稅實施前的拉貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。