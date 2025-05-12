薪資勝通膨！首季實質月薪43,450元、近四年同期首轉正

行政院主計總處12日發布2025年3月全體受僱員工經常性薪資47,525元、年增3.15%，剔除物價因素，3月實質經常性薪資平均43,589元、年增0.81%，是近四年最大增幅，且薪資成長速度連12個月超過通膨。

至於1~3月實質經常性薪資平均43,450元，年增0.81%，為四年來最大增幅，也是近四年同期首度正成長。累計總薪資平均數則是增加2.94%，剔除物價後的每人每月實質總薪資則是增加0.73%，是連兩年正成長。可見隨著通膨降溫，受僱員工薪資成長終於逐漸超過通膨。

主計總處指出，3月全體受僱員工經常性薪資平均數為47,525元，年增3.15%；獎金及加班費等非經常性薪資7,598元，合計後總薪資平均數為55,123元；經常性薪資中位數為38,111元，年增3.03%。

不過，主計總處也說明，因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷不同，也會導致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異。

觀察1~3月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業34,779元、其他服務業36,533元、製造業45,391元，但其中的電子零組件製造業則是56,503元。此外，薪資較高的行業還有專業科學及技術服務業57,818元、出版影音及資通訊業69,091元、金融及保險業70,989元。

此外，主計總處還提到，觀察1~3月行業別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中營建工程業年增3.74%、製造業年增3.65%、批發及零售業亦年增3.57%。累計總薪資部分，製造業因年終獎金及績效獎金發放較多，年增4.66%，其中電子零組件製造業增加6.04%。