薪資貧富差距惡化 七成上班族首季領不到平均月薪4.7萬
行政院主計總處12日公布3月薪資統計，儘管薪資成長速度已追上通膨，但今年第1季全體受僱員工每月經常性薪資低於平均數47,426元的比率達69.77%，再創高；也就是有高達近七成受僱員工今年首季的月薪低於平均月薪。且增幅3.03%，更是25年來同期最高。
此外，近六年來首季領不到平均月薪的人數占比由66.75%升至69.77%，意味著低於平均月薪者愈來愈多。
主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，國內約有近900萬名受僱者，極端高薪族群的薪資增加速度比較快，因而把平均薪資數往上拉，也造成薪資在平均數以下員工者愈來愈多。
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