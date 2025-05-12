知名財稅學者陳聽安辭世 享耆壽92歲

國內財政圈耆老、財政部賦稅改革委員會主任委員、前考試委員、政大名譽教授陳聽安，於5月10日辭世，享耆壽92歲。

陳聽安教授出生於1933年，來自江蘇無錫， 1950年代隨空軍來台，後於中興法商與德國佛萊堡大學求學，最後取得經濟學博士學位。

在學術與教育界，陳聽安教授以其深厚的經濟學知識、豐富的教學經驗和對財政政策的深入研究而享有盛譽。學術生涯期間，主導了台灣財政與稅制的重要改革，並對台灣全民健康保險制度的規劃做出了關鍵貢獻。他的學術著作和政策建議對台灣財政發展具有歷史意義。

陳聽安教授的影響不僅限於台灣，亦多次參與國際學術交流，並為兩岸及香港的財經政策提供專業意見。他的教誨與研究成果影響了整整一代財經專才與學者，並為台灣財政領域奠定了堅實基礎。

陳聽安教授一生致力於台灣財政學術與實務的發展，並培養了無數財經專才。陳教授的辭世，令台灣學術界及政界感到無比惋惜。陳聽安教授的學生表示，他的高尚人格、卓越學術及對台灣財政與經濟的貢獻，將永遠被銘記。