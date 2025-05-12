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美中大和解 機械公會理事長莊大立：地球終於可以正常運轉了

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
美中貿易戰有和解跡象，台灣機械公會理事長莊大立鬆了一口氣：「地球終於可以正常運轉了！」聯合報系資料照
美中貿易戰有和解跡象，台灣機械公會理事長莊大立鬆了一口氣：「地球終於可以正常運轉了！」聯合報系資料照

美中貿易戰暫時休兵90天並同意互降關稅，台灣機械公會理事長莊大立相當高興，他直言：「地球終於可以正常運轉了！」雖然還有90天的協商期，但至少大家可以鬆一口氣，市場氛圍往好的方向發展，也有利於提振廠商採購設備的意願。

莊大立表示，美中是全球兩大經濟體，最近美中貿易戰打得不可開交，讓大家都「不敢動」，地球好像都要停止運轉了，如今雙方有和解的跡象，不再那麼緊張，絕對是好消息，業界也期盼，雙方能在90天內協商定案，畢竟影響景氣的主要因素就是信心與不確定性。

尤其，美國與中國大陸是台灣機械設備前兩大出口市場，如果兩邊都不好，台灣機械設備肯定不好，他直言「台灣沒有選邊站」的本錢，如果兩邊都好，台灣的產業才會真正的好。

莊大立指出，目前美國對大多數中國大陸進口品徵收合計145%的關稅稅率，將在5月14日前降至30%，這個訊息透露出，未來雙方協商的關稅稅率有機會比這個還低，如此來看，目前對台灣對等關稅的32%稅率，也有機會調降，至少政府應努力朝此方向努力。

工具機大廠程泰集團（1583）董事長楊德華則說，美中貿易戰降溫，對台灣工具機產業來說絕對是好事，但最後仍要看90天的協商結果而定。他說，美國對等關稅雖然衝擊台灣工具機產業，但台灣也不能因此就放棄除了美國之外的全球其他80%市場。

楊德華不忘提醒，美中貿易戰雖暫時休兵，但真正影響台灣機械與工具機產業的，還有匯率問題。目前新台幣相較於最大競爭對手國日本、韓國及中國大陸的匯率都還要強，這才是影響台灣機械、工具機，甚至所有出口產業競爭力最大的挑戰。

台灣機械公會日前發布台灣機械設備4月出口值24.22億美元、年增7.7%，已連續三個月呈現成長，顯示機械產業緩步回溫中。不過新台幣匯率大幅升值，衝擊比關稅還大，後續恐打擊台灣機械出口，公會也呼籲政府務必要適時協助調控匯率。

工具機 關稅

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