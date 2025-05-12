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AI商機與拉貨潮 第1季電子零組件加班工時創46年最高

中央社／ 台北12日電
製造業示意圖。圖／聯合報系資料照片
製造業示意圖。圖／聯合報系資料照片

儘管關稅陰霾籠罩，今年第1季外銷表現依舊亮眼。主計總處今天指出，受惠於人工智慧（AI）商機延續，以及對等關稅實施前的拉貨效應，今年第1季製造業加班工時創14年同期最高，其中電子零組件製造業加班工時25.9小時，更飆上統計以來46年最高水準。

主計總處統計，3月全體受僱員工加班工時平均為8.5小時，今年第1季加班工時平均同為8.5小時，年增0.4小時。

若聚焦製造業，3月製造業加班工時16.9小時，年增0.9小時，且連續10個月正成長；製造業第1季加班工時16.3小時，更創14年來同期最高。

儘管美國總統川普1月上任後，關稅陰霾籠罩全球，市場看淡未來經貿表現，主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，受惠於AI商機延續，以及關稅前拉貨效應，台灣的出口表現依舊亮眼，相關業別加班以因應需求。

主計總處指出，製造業當中的電子零組件製造業，與AI發展密切連動，3月加班工時25.6小時，已經連21個月正成長，第1季加班工時平均為25.9小時，更創下民國69年有統計以來同期最高水準。

加班 工時 製造業

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