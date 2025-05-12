薪資不只戰勝通膨！Q1受僱員工經常性薪資年增3.03% 增幅25年最高

主計總處今天發布3月受僱員工薪資及人數，今年第一季（1-3月）工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均數47426元，較去年同期年增3.03%，增幅創25年來同期最高。剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數年增0.81%，是近四年最大幅增。累計總薪資平均數則是增加2.94%，剔除物價後的每人每月實質總薪資則是增加0.73%，是連兩年正成長。可見隨著通膨降溫，勞工薪資成長終於逐漸超過通膨。

儘管第一季全體受僱員工經常性薪資年增3.03%創25年來同期最高，不過，薪資低於平均數員工比率則增加到69.77%，創歷年最高比率，顯示隨著經常性薪資不斷提高，卻有近七成受僱員工未達薪資中位數。

另一方面，美國關稅戰帶來的拉貨效應，以及AI運用持續，3月製造業加班工時達16.9小時，連續十個月正成長；累計第一季製造業加班工時平均每月16.3小時，創近14年同期最高。最旺的電子零組件3月加班工時25.6小時，不但是連續21個月正成長，第一季每月加班平均25.9小時，更創有統計以來、46年來同期最高。

主計總處調查，3月全體受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均數為4萬7525 元，月增0.46%，年增3.15%；獎金及加班費等非經常性薪資7598 元，合計後總薪資平均數為5萬5123 元，月減5.05%，年增3.09%。經常性薪資中位數為3萬8111 元，月增0.28%，年增3.03%。

累計1至3月全體受僱員工經常性薪資平均數4萬7426 元，較上年同期增加3.03%，累計總薪資平均數22萬3944元，年增2.94%；剔除物價因素後，實質經常性薪資平均數年增0.81%，累計實質總薪資平均數亦增 0.73%。1-3月實質經常性薪資中位數為3萬4891元，年增0.76%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，1-3月每人每月經常性薪資4萬7426元，但低於平均數員工比率卻一年比一年高，69.77%更是創歷年最高，主要是因隨著極端高薪拉高經常性薪資平均數，以致低於平均數員工比率也愈來愈高。

主計總處表示，因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷(如教育程度、職業、工作年資等)不同，致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，例如1至3月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業(3萬4779元)、其他服務業(3萬6533元，如美容美髮及用品維修)、製造業(4萬5391元，其中電子零組件製造業5萬6503元)等；至專業科學及技術服務業(5萬7818元)、出版影音及資通訊業(6萬9091元)、金融及保險業(7萬0989元)等，則為薪資較高之行業。

1至3月各行業受僱員工經常性薪資中位3萬8084元，但住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為3萬1364元與3萬2178元；受僱員工人數較多之製造業為3萬6369元，其中電子零組件製造業為4萬6599元；出版影音及資通訊業5萬3229元、金融及保險業5萬7551元，則相對較高。

1至3月行業別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中營建工程業年增3.74%、製造業年增3.65%、批發及零售業亦年增3.57%。累計總薪資部分，製造業因年終獎金及績效獎金發放較多，年增4.66%，其中電子零組件製造業增加6.04%。