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「90天之後可能還有90天」 潘思亮看川普對等關稅可能不了了之

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
晶華國際酒店集團董事長潘思亮看川普的對等關稅政策，認為90天之後不見得會有結論，不了了之的可能性很大。圖/本報資料照片
晶華國際酒店集團董事長潘思亮看川普的對等關稅政策，認為90天之後不見得會有結論，不了了之的可能性很大。圖/本報資料照片

晶華集團董事長潘思亮今日受訪指出，他預期美國總統川普的對等關稅政策會不了了之，因為美國經濟可能承受不了這樣的關稅壓力，所以美國政壇反而會快速反應，他更進而預期，「90天之後還會有90天！」認為可能7月中旬都還不見得有結論，但他認為，10%的關稅仍然會是起跳點。

潘思亮是在出席財團法人亞太堅韌研究基金會舉辦第三屆國際論壇，做出以上表示。

對於晶華的投資策略，潘思亮指出，晶華的原則是國外賺的錢會放在國外投資，國內賺的錢則在國內投資，而之後美元貶值若變成趨勢，他認為確實有利於去美國投資，用新台幣換成外幣去投資美國更划算，晶華也在物色美國的投資機會，包括晶華旗下也有不動產投資基金，都在觀察這波美元貶值的海外投資機會。

由於現在美元便宜，他認為反而是企業去美國投資的好機會。富邦集團董事長蔡明忠在論壇中認為，對當前動盪的情勢，企業要「自求多福」，對此潘思亮也呼應，這時反而是台灣企業的時機，因為現在全世界從多邊的世界變成雙邊的世界，而台灣過去一直面臨進入多邊組織的障礙，現在反而更有靈活運用的空間，他也看好，台灣是以中小企業為主：「中小企業靈活，接下來是中小企業、創業家的天下！」

晶華 美國經濟

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