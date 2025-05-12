經長：風電3-3選商草案5、6月出爐 提前併網擬給獎勵

政府力拚2030年達陣綠電3成目標，經部推進離岸風電開發進度，部長郭智輝明確指出，3-1期展延1年的寬限期不變，但3-2期須如期併網，若達不到「就砍掉」，他強調，政府有施政目標，「我不可能一直等」，前2期未履約容量將全數併入3-3期，最快5、6月公告3-3期選商草案，擬針對提早併網者祭出額外獎勵。

受俄烏戰爭影響，離岸風電建置成本大漲，又面臨缺船危機，經濟部去年4月宣布3-1期風場通案延期1年併網，讓業者能「以時間換取空間」處理成本問題，但仍須個別提出展延申請並經審查。

然而，在展延未獲政府准許、且風場綠電未售罄的情況下，無法融資到位，便不可能實質展開風場建設。

於此同時，3-2期自去年8月公布得標風場後，至今僅風睿能源（SRE）海盛風場完成行政契約簽約程序，其餘4個風場仍在補件審查中。

外界憂心，若風場開發跳票，政府2030年綠電目標恐難達成。郭智輝表示，基於政府政策延續性，3-1期通案展延1年照舊，3-2則要如期併網，「我不可能一直等」，若達不到「就砍掉」，3-1、3-2期未履約容量併入3-3期選商。這也代表，3-3期選商容量將高於3GW。

郭智輝透露，選商機制草案預計5、6月出爐，屆時評選過程中，具實績、EPC（統包工程）能力公司優先考慮；他強調，政府支持的是真正要耕耘台灣的業者，若為單純財務投資「我們不太能夠信任」，分數會比較低；此外，如能提早併網還可能有額外獎勵。

能源署官員補充，草案出爐後，將再召開說明會徵詢各界意見，至於是否會在今年展開選商，則視業者給予回饋與備標所需時間而定。

官員不諱言，過去2期是以技術、財務、產業關聯（國產化）作為履約能力門檻，再以價格與產業關聯程度進一步評比，3-3期因少掉產業關聯，會重新思考有哪些評分指標，包含價格、併網年度、財務技術履約能力等，如何兼顧公平性是機制設計一大挑戰。