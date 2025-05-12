英國專家示警：能源系統必須分散

英國王家國際事務研究所傑出研究員、前所長兼執行長尼布萊特（Robin Neblett）今日出席亞太堅韌研究基金會上，以川普上任之後美國與中國進入新冷戰第二階段為題發表專題演講，他示警能源的分散非常重要，看對手及盟友是誰，分散式能源，多元配置、更有韌性的能源系統，不可仰賴單一經濟體，出口也是。

他也建議台灣，雖然台灣致力於追求全球南方的國際認同，但未來仍要強化和G7+的盟友關係，另外也要重新定義和美國之間的關係，他強調，相信美國仍要重回盟友的懷抱，因為其無法單兵作戰又要兼顧經濟榮景，所以台灣要證明自己在未來8年、4年對美國是更好的盟友。

尼布萊特指出，川普重回白宮，美中第二階段的冷戰又有新篇章，川普之前就很重視關稅，但現在的新冷戰和第一階段的有根本差異，因為川普不相信盟友，這和拜登看待新冷戰很不一樣，他直言，川普現在等於是占盟友的便宜，要好好利用盟友，特別是川普認為，美國可提供盟友安全，盟友要靠他，因此，變成美國向對抗者協商，而非和盟友協商，這反而使盟友活在更多恐懼當中，盟友看到的不只軍事崛起的中國，而且中國和俄國愈來愈靠近，有更多的威脅。

提到台灣，尼布萊特也指出，在過去兩年，台灣周遭有很多軍事演習，釣魚台周邊也有很多中日軍事活動，南海也有許多島嶼之爭。

尼布萊特說，川普的美國優先已對美球市場大有影響，現在是很艱難的時刻，新冷戰的延續，和對外談判的規則都被川普打亂，對此他特別對於亞太地區的方向，有三個建議，包括：

1. 和美國談雙邊協議，短期功效不大，因此各自可借鏡歐洲，增加軍事預算等，另外混合式韌性也很重要，來因應灰色地帶侵擾，例如網路戰爭這些。

2. 能源也很重要，看對手及盟友是誰，因此應建立分散式能源，多元配置、更有韌性的能源系統，不可仰賴單一經濟體，出口市場的分散也很重要。

3. 共組韌性，亞太區會比歐洲更難作，北約型的經濟體制，在亞太雖作不到，但可在經濟上，可透過東協來深化市場，不要單壓美國，和歐盟國家CPTPP，像印尼不能參加上述組織，但可透過國內的企業來帶動和這些市場的交流。