美關稅衝擊台幣若升至27、28元 台中太平工業區廠協：重創工具機業

面對美國對等關稅衝擊，台中市太平工業區廠商協進會今表示，希望政府提出的各項補助計畫應盡快定案執行，切勿補助計畫跟不上時勢變化。另也建議政府放寬補助條件、簡化申請程序，讓受影響的企業可迅速提出申請獲得紓困，提高政策效率。

經發局工業科長潘守亷今與太平工業區廠商協進會座談，對於業者的心聲，表示除了會向中央反映，也將納入作為研擬後續對策的重要依據。

廠協會表示，如果新台幣對美元升值到1美元兌換新台幣27、28元，屆時工具機產業將面臨重創。政府應穩定匯率，勿讓新台幣驟然升值，造成外銷廠商因面臨匯兌損失風險，不知如何向國際客戶進行報價。

廠協會說，工業廠商主要市場在海外，業者爭取訂單賺外匯回國，提升我國整體貨幣總額，而不像內需市場金流僅在國內流動，整體貨幣總額沒有變動。為爭取更多國際訂單賺取外匯，政府應提高外銷展覽補助額度，讓業者積極到美國以外的市場參展行銷，拓展新興市場的業務、爭取更多訂單，以求降低美國關稅政策的衝擊。