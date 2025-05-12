高盛看好銅價上看10,500美元 歐洲老舊電網急需更新

街口投信表示，由於全球貿易緊張局勢有所緩和，而且銅最大消費國大陸的需求強勁，再加上預計第2季美國銅進口量增加將耗盡美國以外的庫存，因此投資銀行高盛上調近期銅價預測。該投行將銅價預測從先前的每噸8,620至8,370美元上調至每噸9,150至9,330美元。該投行還表示，從長遠來看，受電氣化相關產業強勁需求和採礦業成長有限的推動，銅市場將在2026年陷入供應短缺，這將使銅價從2025年的低點每噸9,000美元上升至2026年的每噸10,500美元以上。

根據路透社報導，由於先前西班牙和葡萄牙遭遇全國最嚴重的停電事故；雖然當局正在調查原因，但無論調查結果如何，分析師和產業代表都表示電網基礎設施投資至關重要。由於歐洲老化的電網和缺乏能源儲存能力，未來將需要數兆美元的投資來應對不斷增長的綠色能源產量和不斷增長的電力需求並避免停電。歐洲電力行業協會（Eurelectric）秘書表示：這次停電事件敲響警鐘，顯示歐洲對電網進行現代化升級和強化的需求迫在眉睫。國際能源總署也表示，到2030年，全球對電網的投資金額需達到每年6,000多億美元，才能支付必要的改革費用。

此外，英國國家財富基金和蘇格蘭電力公司發表聯合聲明表示，英國國家財富基金將向蘇格蘭電力公司貸款8億美元，以資助該國電網的升級。

另外，2025年4月，上海期貨交易所銅庫存已季減60%，月末庫存下降至8.9萬噸，創下有紀錄以來的最大降幅。交易員表示，預計本周上海期貨交易所（SHFE）的銅庫存將再次下降，庫存的快速下降可能會推高價格，並增加交易員將銅運回大陸的動力。目前反映大陸進口銅需求的洋山銅溢價已達到每噸100美元，為2023年12月以來的最高水準。自3月底以來，該溢價已上漲43%。