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地緣政治衝突再起、美國石油產量達到臨界點 衝擊能源市場供需平衡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析路透社報導，儘管OPEC原定的增產計劃已經生效，但是4月該組織的石油產量仍然小幅下降，主要原因是美國再次試圖限制委內瑞拉的石油供應，導致委內瑞拉的石油供應減少，以及伊拉克和利比亞的石油供應量降幅等因素所導致整體產量下降。再加上以色列上周四對黎巴嫩南部發動數十次空襲，這是自去年與伊朗支持的真主黨停火結束以來，以色列對該地區最猛烈的轟炸之一；而印度軍方也表示，巴基斯坦武裝部隊於上周沿著印度整個西部邊境地區使用無人機和其他彈藥發動多次襲擊，顯示出地緣政治的衝突有愈演愈烈的跡象，未來恐將衝擊能源市場的供需平衡。

根據媒體報導，美國總統川普新發布的2026年預算提案將削減聯邦政府對碳捕獲和再生能源計畫的150多億美元支持，顯示出川普將大幅轉向化石燃料和核能，並遠離以氣候為重點的政策。

另外，美國頁岩油生產商－戴蒙貝克能源公司Diamondback Energy下調2025年產量的預測，並表示全球經濟不確定性和OPEC+供應量上升的雙重影響，已使美國石油產量達到臨界點。

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