調整農退提繳比率時候到了！勞動部提醒5月可申請

勞動部12日提醒，又到了調整農退提繳比率的時候啦！農民可在每年5月或11月申請調整提繳比率，最近一次將於114年5月1日起至5月底開放調整，有意調整的農民請記得在期限內向投保的基層農會提出申請，調整後的提繳比率將於114年6月1日生效。

勞動部指出，有關農民退休儲金，可以在最低工資的1%至10%範圍內選擇提繳比率，農民可以依收成及財務狀況適時調整退休儲金，靈活安排退休儲蓄。比率愈高，提繳金額愈多，而且政府也會提繳相同金額至農民的個人專戶，加速累積退休儲金。

勞動部以114年最低工資28,590元來舉例，假設農民小洪原來提繳退休儲金比率是5%，相當於每月提繳1,430元（28,590*5%，四捨五入）。若小洪在114年5月份向農會申請調整為10%，經農會在5月底前通知勞保局，則小洪6月起每月提繳2,859元（28,590*10%），政府也會幫小洪相對提繳2,859元。

勞動部表示，每年有兩次機會，可以調整提繳比率。農民可在每年5月或11月申請調整提繳比率，最近一次將於114年5月1日起至5月底開放調整，有意調整的農民請記得在期限內向投保的基層農會提出申請，調整後的提繳比率將於114年6月1日生效。錯過5月調整時間，只能再等到11月申請，調整後的提繳比率將於114年12月1日生效。

勞動部說明，農退提繳比率的調整，是向農保投保的基層農會提出申請，農會受理後，於當月底前通知勞保局，調整後的提繳比率將於次月1日生效。如果農民想確定自己目前的農民退休儲金提繳比率，可向「投保農會」或勞工保險局洽詢，也可透過勞保局e化服務系統查詢。