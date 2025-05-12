台中房市冷風中見黑馬 房仲點關鍵：5年大增1.6萬家公司

台中商辦買氣比住宅更有撐？台灣房屋統計近兩年第1季台中預售屋交易，今年首季預售屋交易僅1,454件，較去年大減4,758件，減幅逾76%，但商辦交易96筆，僅較去年減少6筆，占總交易件數6.6%，比去年同期上升5個百分點，在預售屋交易吹冷風的大環境下，買氣表現穩健。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府的打炒房政策鎖定住宅，商用不動產的影響較輕，所以在大環境量縮的情況下，預售商辦的交易量，未如住宅市場大起大落。

她表示，近年台中產業投資旺盛，根據經濟部數據，2024年台中現有公司家數將近12.1萬家，五年來成長逾1.6萬家，增幅超過15%，隨著公司家數成長，商辦需求也增加，買氣表現因而較住宅市場平穩，交易占比顯著提高。

觀察今年第1季台中預售商辦的交易分布，以七期最集中，今年第1季台中96筆預售商辦交易，7成以上位於七期，可說是獨霸台中的商辦市場。

而在坪數方面，今年第1季預售商辦交易的面積明顯縮水，總面積低於35坪的交易將近70筆，比例高達約72%，相當於每四筆就有三筆是中小型辦公室，呈現微型商辦崛起的趨勢。

台灣房屋集團七期單元特許加盟店店東陳裕方表示，七期匯集行政、商業、產經、文教機能於一身，加上鄰近中科台中園區、台中產業園區、精密機械科技創新園區等產業聚落，又有國道1號、台74線、捷運綠線的便利交通，不論是廠區管理還是商務洽公，都享有地利優勢，因此成為企業在台中設立據點的首選，商辦交易也更加熱絡。