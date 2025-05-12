「家務外包」夯！提供更多彈性工作、有助中高齡就業

根據全台最大獨立打工平台「打工趣」最新的《家務外包需求調查》顯示，民眾目前預約家務外包服務最常遇到的三大痛點，包括：服務價格過高或不透明（62.4%）、服務人員有限、預約不到（55.1%）與缺乏客製化彈性（35.9%）。

調查還發現，除了傳統的清潔工作，越來越多民眾也將日常瑣事交由外包平台處理，例如：搬家／倒垃圾（40.8%）、跑腿／代辦（21.3%）、洗／曬／折衣（12.3%）、園藝／草皮修剪（5.8%）。

打工趣表示，這些需求的出現反映出生活大小事全面外包化的趨勢，服務內容也日益多元，不再侷限於傳統定義的家務範疇。

另一個值得關注的趨勢是情緒性勞動的外包化。調查顯示，長者陪伴服務以20.1%的比例位居第四，並呈現持續上升趨勢；此外，兒童陪玩（14.3%）與遛狗/寵物陪伴（9.7%）的需求也逐漸增加。這類服務涉及情感連結，過去常被視為最難以外包的家庭責任之一，如今則逐漸被年輕與中壯年族群轉移出去。此現象不僅反映出家庭照護壓力的轉化，也象徵陪伴與照顧角色的轉變—不再是特定家庭成員的專屬責任，而是一種可以合理委託、專業執行的服務形式。

打工趣指出，家務外包的服務已全面拓展為三大類型：家庭清潔、生活瑣事與情緒性照護，各自反映出生活壓力在不同面向的轉移。其中，以家庭清潔服務的需求最為強勁，高達80.1%的受訪者曾考慮或使用過相關服務，包括居家清掃、家電除蟎及浴室清潔等，顯示實體勞動依然是多數人優先選擇外包的項目。

打工趣執行長林偉立表示，市面上已有許多家事服務平台，然而仍然無法滿足「高價、不彈性、叫不到」三大消費者痛點，因此打工趣推出「家務外包專區」，期望打造更貼近用戶生活型態的彈性工作平台，讓每一份生活壓力，都能被合理分工、專業處理。也透過家務外包的分工，帶來更多彈性工作機會與提升中高齡就業。

林偉立還提到，打工趣全新的「家務外包專區」，以「費用透明、零抽佣」、「客製化彈性，雇主、工作者直接溝通」、「多元人力，不用擔心約不到、安心媒合」三大核心優勢回應消費者痛點。

在「費用透明、零抽佣」部分，傳統家務媒合平台普遍收取20~40%的服務抽成，打工趣則採用零平台抽佣機制，讓雇主免費可依預算刊登工作、平台零抽成張貼任務，報酬由勞雇雙方自由協議，降低使用門檻，雇主可更實惠地取得家事服務，家務工作者也可少到抽成，擺脫平台束縛，創造雙贏。

「客製化彈性，雇主、工作者直接溝通」方面，跳脫既有的「3小時起跳制」，並提供雇主與應徵者直接溝通的即時訊息工具，無論是小坪數清潔、搬運雜務、長者陪伴、兒童陪玩/陪讀、曬衣摺衣，甚至是煮飯、備菜、遛狗等生活瑣事，皆可根據實際需求發案，媒合到願意承接的接案者，提升服務彈性與效率；透過事前溝通機制，雇主與工作者可透過平台訊息功能先行了解彼此需求與期待，提升信任感與媒合成功率。

關於「多元人力，不用擔心約不到、安心媒合」，打工趣的「家務外包專區」平台聚集學生、二度就業人士、中高齡者等多元工作者，每月活躍打工者數萬人，涵蓋不同時間與技能需求，不用擔心預約不到。

打工趣也將祭出大獎，送五個家庭免費家務外包服務，即日起至5月31日止，上「打工趣」刊登家務外包工作並成功發包，即有機會抽中免費 2hr 家務服務，詳情請上官網 https://worknowapp.com/。