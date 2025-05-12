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智慧局於新一代設計展設「台灣專利超級站」 推廣設計專利保護觀念

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部智慧財產局參與自5月9日至12日舉行的「2025第44屆新一代設計展」，這也是全台最大設計盛會。智慧局於展覽會場設立「台灣專利超級站（Taiwan Patent GO）」，透過現場展示、免費專利諮詢及專業講座，積極推廣設計專利保護觀念，強化設計新秀的智慧財產意識，為其未來職涯發展奠定堅實基礎。

智慧局配合展覽主題「可欲未來：我想像的未來」，精選一系列與專利保護密切相關的措施進行解說，並由專利審查人員舉辦專題講座，宣導各界認識並善加利用設計專利，幫助學生在未來的職業生涯中創新並保護自己的創作。

智慧局表示，「台灣專利超級站」除展示申請設計專利的步驟外，也請專業人員現場提供諮詢，鼓勵學生將創意成果透過智慧財產保護機制轉化為實質競爭力。其中，現場諮詢服務深受參展師生歡迎，不少學生表示首次了解設計專利的重要性，對未來創作與創業規劃更具信心。

智慧局強調，設計是創意的展現，專利則是保護創意的利器，未來將持續以「臺灣專利超級站」於各大展覽或活動，提供創新設計、創業或發明者相關的專利知識與支援服務，打造友善的創新發展環境。智慧局認為，此次參與新一代設計展，不僅讓智慧局與年輕創作者面對面交流，也展現政府推動創新設計與智慧財產保護並行的決心與行動力。

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