竹科管理局長陳宗權於6月2日退休 將轉至民間企業
新竹科學園區管理局長陳宗權於去年7月上任，他於上周在管理局內部慶生會中，向員工們宣布將於今年6月2日退休，轉至民間企業服務。今天消息曝光，陳宗權上任約10個月就退休，也將成為任期最短的竹科管理局長。
竹科管理局前局長王永壯去年7月屆齡退休，轉往台灣科學園區科學工業同業公會任秘書長，繼續為科技廠商服務。而當時陳宗權在國科會主委吳誠文監交、行政院卓榮泰院長特地到場觀禮之下，接任竹科管理局局長。
陳宗權是清華大學科技管理研究所博士，歷任原行政院國科會綜合業務處處長、企劃考核處處長、原科技部前瞻及應用科技司司長、主任秘書、常務次長及國科會副主委等職務，於擔任常務次長及副主委期間，負責督導科學園區管理局相關業務，從事科技政策推動創新、國際合作交流及科研成果應用推廣。
陳宗權當時在接任時，於致詞時也提出三大期許，包含將立基在現有的高科技群聚優勢，繼續強化產業鏈。其次是繼紛作為政府和產業間連接平台，第三將科學園區成果，擴散到區外，達到產業均衡目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言