龔明鑫率138企業代表團赴美 盼通過避免雙重課稅協定

行政院秘書長龔明鑫於美東時間5月11日出席駐美代表處舉辦的「選擇美國（SelectUSA）投資高峰會」台灣代表團歡迎酒會。他說，這是他第二次擔任團長，今年共138家企業、共183名代表報名參與，與他2022年與前政委鄧振中共同擔任團長時規模相同，都是第一大外國代表團，象徵台美深化經貿發展。

龔明鑫指出，台灣已經成為美國第七大貿易夥伴，台美雙邊貿易高達1579億美元、相較於前一年成長34%，不僅台灣對美出口成長，美國產品出口到台灣也有兩位數的成長，代表台美關係更為緊密。

龔明鑫表示，除貿易外，台灣對美投資也持續增長，2024年台灣赴美投資高達141.26億美金，成長達45%。台灣企業迄今累計投資美國超過千億美元，在美創造逾40萬個工作機會。其中台積電(TSMC)在亞利桑那州的投資不僅是最大單一外資投資案件，更將帶動整個半導體供應鏈落腳美國，所以創造的意義超過上千億美金。而台灣政府鼓勵台灣企業投資美國的時候，也同時將擴大對美國農產品、能源、國防設備等項目上的採購，促進更多元的貿易發展。

值此企業紛赴美考察投資環境之際，龔明鑫呼籲美參議院盡快通過「台美避免雙重課稅協定」(ADTA)，以創造更有利企業投資的環境，並呼籲台美可於先進半導體、人工智慧及量子計算等領域共同研發或進行相關合作，台美雙方合作可使美國再次偉大。

此外，針對美國關稅措施是否影響投資意願，龔明鑫受訪時指出，美國關稅政策受我政府團隊高度重視，賴總統及行政院長卓榮泰都多次與國內產業座談，SelectUSA歷年的活動將對於台美產業合作有所幫助，倘我企業赴美投資，深化雙方經貿關係，長期將有助解決貿易赤字問題。

針對台美是否可能就經濟安全議題合作，龔明鑫說，台美就違規轉運及洗產地等經濟安全議題均予高度重視，亦持續對話交流，政府近期已加強查緝、並提高罰款金額，呼籲我商應遵守相關規定。

另針對台美造船及軍工產業合作可能性，他說，台灣於造船業具一定技術及製造能量，倘美方有此需要，盼雙方共同進行合作，軍工產業為賴總統推動五大信賴產業之一，台美可結合彼此技術及量產經驗進行合作