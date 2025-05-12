工時太長！「家務外包」時代來臨 每月平均願支出3,065元

台灣人工時長、工作繁忙，外食人口比例高達七成，遠勝於亞洲日、韓各國。不只外食，現在更進入「家務拋棄時代」。全台最大獨立打工平台「打工趣」近日進行《家務外包需求調查》，發現逾六成民眾曾使用或考慮家務外包服務，大至家庭清潔、長者/兒童陪伴，小至遛狗、倒垃圾等瑣碎家務。

調查顯示，62.9%受訪者曾經考慮或使用過家務外包服務，未來一年內表示考慮或預期將使用者更高達79.2%，每月實際或願意花費平均為3,065元，隨年齡上升，平均願意花費明顯提升，顯示家務外包已成為穩定支出項目。

深究「家務拋棄時代」的背後原因，58.8%的受訪者表示因工作繁忙，無法兼顧家務。此外，家務外包的動機也與「心理負擔」、「家庭關係」與「生活品質」密切相關，近三成（29.4%）受訪者選擇外包是為了避免家庭衝突，另有46.4%希望減輕情緒壓力、38.3%期望提升生活品質，顯示外包已不僅是效率選擇，更是現代家庭追求和諧與餘裕的重要策略。

年齡分析也顯示，45~54歲面臨上有老、下有小的家庭負擔壓力，同時擁有穩定收入與成熟家務安排意識，為現階段實際使用意願最強的族群，該族群每月平均花費達5,900元，相較整體高出近92.5%，顯示其為目前最具消費實力的外包主力族群。

25~44歲處於職場高峰與家庭組成期，面對時間不足與家務負擔雙重壓力，展現出最高的考慮與支付意願，是家務外包趨勢的主要驅動力。

18~24歲雖然實際使用率偏低，但對數位平台與彈性服務習慣度高，有近七成表示考慮未來使用，顯示出年輕世代對家務外包的高度潛在需求。