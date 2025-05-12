快訊

怕遭查水表？福建泉郡富美宮參訪拱天宮二媽遊庄 喊卡

MLB／大谷翔平母親節粉嫩出擊掃雙安 IG分享與妻女大手牽小手萌照

早上只喝一杯咖啡有害嗎？沒生病卻不舒服 當心「隱性低血糖」作怪

少子化衝擊倒數計時…人口減少到產業消失！股添樂：全球墊底台灣生育率只剩1.1

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
教師、保母、傳統製造業、零售與建築五大職業，將是少子化下最先被淘汰的行業。本報資料照片
教師、保母、傳統製造業、零售與建築五大職業，將是少子化下最先被淘汰的行業。本報資料照片

少子化衝擊倒數計時：從人口減少到產業消失，台灣準備好了嗎？

一個不容忽視的社會警訊：台灣正快速邁入少子化與高齡化社會，而這背後的衝擊，將遠遠超出我們的想像。

一、全球墊底：台灣生育率只剩1.1

根據2024年全球總生育率統計，台灣名列榜首...不是生得最多，而是生得最少。每位台灣女性平均只生1.1個小孩，而要讓人口維持穩定，這個數字應該至少要達到2.1。這意味著我們正加速邁向「人口負成長」與「高齡化」社會。

以2024年4月為例，台灣出生人口僅8684人，同期死亡人數卻高達1萬7205人，明確呈現「生不如死」的態勢，而這個現象，自2021年起便已逐月發生。

二、勞動力崩塌：青壯年快速減少 退休人口暴增

根據國發會推估，台灣15至64歲的青壯年人口將從2024年的1600萬人，減少至2040年的1300萬人；到了2070年，更只剩不到700萬人，減幅達57%。同時間，65歲以上的老年人口將從449萬增至超過900萬人，形成「雙高」社會。

我們現在已經是「超高齡社會」（老年人口占比超過20%），預計在2039年突破30%、2054年突破40%。換句話說，台灣正面臨一場前所未有的人口結構翻轉。

三、社會保險走向破產：勞保、年金、健保全面告急

勞工保險基金：老年給付從2021年的4330億元，三年內飆升至2024年的5000億元，預估2035年將暴增至1兆零500億，若照目前速度，2031年將出現赤字破產。

國民年金：多數受保人收入不穩、繳費困難，基金收入無法支應日益擴大的支出缺口，未來也面臨破產命運。

健保制度：儘管長期收支平衡，但65歲以上人口就醫需求增加，未來健保支出將迅速上升，可能導致保費調漲與給付範圍縮減，甚至出現排擠效應。

但這些調整涉及選票利益，無論哪個政黨執政，改革都會遭遇巨大政治阻力。最終恐怕只能仰賴政府預算不斷撥補。

四、撫養比飆升：青壯年背負雙重照顧壓力

2024年的撫養比為44.7，代表每100位青壯年人口要負擔約45位老人與小孩。到2070年，撫養比將衝上114.6，幾乎一人要照顧一位長者與一位孩童。這將形成「夾心層」中壯年勞工的沉重壓力，連婚育意願都被壓得喘不過氣。

五、城鄉差距擴大：人口大量遷移至都會區

根據人口熱區圖，新北、桃園、台中、台南與高雄將吸納絕大多數人口；而偏鄉地區人口流失、產業凋敝、交通與基礎設施斷鏈，將成為難以逆轉的趨勢。

六、消失中的行業：哪些職業將慢慢被淘汰？

國中小教師：學生人數急遽減少，補教與正規教育體系都將受到衝擊。

兒童服務業：托嬰、保母、嬰幼兒商品需求減弱。

傳統製造業技術工：缺工加上毛利低，未來可能被機器與東南亞勞力取代。

零售與餐飲服務：人口減少導致人流不足，營收受限。

營造建築業：人口結構改變與外移，使偏鄉與老齡地區開發意願下滑。

七、因應對策：五大長期投資趨勢

雖然前景嚴峻，但也有機會：

AI與機器人產業：補足勞動力空缺，成長空間巨大。

寵物經濟：少子化下的「毛小孩」替代，商機可觀。

長照與生技醫療：膝蓋痛、視力退化、慢性病治療需求攀升，醫療科技與服務產業前景明朗。

殯葬與寵物殯葬業：高齡社會必然衍生需求，商業化可能加速。

新興人口紅利市場：將資金配置至印度、越南、印尼等人口成長國家，捕捉長期成長紅利。

八、為什麼大家不願意生？

簡單總結三大原因：

低薪、高房價與生活壓力：年輕人無力購屋、無法養家，自然排斥生育。

不婚比例攀升：晚婚或不婚成趨勢，降低第一胎生育機會。

找不到對的人：非婚生子仍不被社會普遍接受，使生育門檻更高。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

國民年金 少子化 慢性病 生育率 破產 老年人口 老年給付 職業 長照 高齡化

延伸閱讀

存股哥「我提離職了」37歲離開職場：今年股息預計50至60萬…裸辭休大半年不是問題

00878、00918、00919、00929、00713、0056、00915！存股哥解析目前平準金構成

貨櫃船「全數歸零」！川普145%關稅效果驚現 美西港口爆空港景象

00878高息打底、00922市值衝鋒！股魚曝：組合配置建議

相關新聞

少子化衝擊倒數計時…人口減少到產業消失！股添樂：全球墊底台灣生育率只剩1.1

少子化衝擊倒數計時：從人口減少到產業消失，台灣準備好了嗎？ 一個不容忽視的社會警訊：台灣正快速邁入少子化與高齡化社會，而這背後的衝擊，將遠遠超出我們的想像。 一、全球墊底：台灣生育率只剩1.1

邁入非核家園 台電鼓勵核能單位員工轉火力電廠歷練

核三廠2號機將在17日停機，屆時台灣正式進入「非核家園」。目前台電核能事業部約75%人力辦理核電除役工作，隨著業務調整，...

核三2號機17日停機 台電：燃氣新機組、綠能穩供電

台灣目前核能發電占比約3%，核三廠2號機將在17日停機除役，核電歸零。台電表示，今年將有近500萬瓩大型燃氣機組加入供電...

竹科管理局長陳宗權於6月2日退休 將轉至民間企業

新竹科學園區管理局長陳宗權於去年7月上任，他於上周在管理局內部慶生會中，向員工們宣布將於今年6月2日退休，轉至民間企業服...

龔明鑫率138企業代表團赴美　盼通過避免雙重課稅協定

行政院秘書長龔明鑫於美東時間5月11日出席駐美代表處舉辦的「選擇美國（SelectUSA）投資高峰會」台灣代表團歡迎酒會...

龔明鑫：台美對洗產地高度重視 已加強查緝提高罰款

行政院秘書長龔明鑫美東時間5月11日出席駐美代表處舉辦的「選擇美國（SelectUSA）投資高峰會」台灣代表團歡迎酒會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。