少子化衝擊倒數計時…人口減少到產業消失！股添樂：全球墊底台灣生育率只剩1.1

少子化衝擊倒數計時：從人口減少到產業消失，台灣準備好了嗎？

一個不容忽視的社會警訊：台灣正快速邁入少子化與高齡化社會，而這背後的衝擊，將遠遠超出我們的想像。

根據2024年全球總生育率統計，台灣名列榜首...不是生得最多，而是生得最少。每位台灣女性平均只生1.1個小孩，而要讓人口維持穩定，這個數字應該至少要達到2.1。這意味著我們正加速邁向「人口負成長」與「高齡化」社會。

以2024年4月為例，台灣出生人口僅8684人，同期死亡人數卻高達1萬7205人，明確呈現「生不如死」的態勢，而這個現象，自2021年起便已逐月發生。

二、勞動力崩塌：青壯年快速減少 退休人口暴增

根據國發會推估，台灣15至64歲的青壯年人口將從2024年的1600萬人，減少至2040年的1300萬人；到了2070年，更只剩不到700萬人，減幅達57%。同時間，65歲以上的老年人口將從449萬增至超過900萬人，形成「雙高」社會。

我們現在已經是「超高齡社會」（老年人口占比超過20%），預計在2039年突破30%、2054年突破40%。換句話說，台灣正面臨一場前所未有的人口結構翻轉。

但這些調整涉及選票利益，無論哪個政黨執政，改革都會遭遇巨大政治阻力。最終恐怕只能仰賴政府預算不斷撥補。

四、撫養比飆升：青壯年背負雙重照顧壓力

2024年的撫養比為44.7，代表每100位青壯年人口要負擔約45位老人與小孩。到2070年，撫養比將衝上114.6，幾乎一人要照顧一位長者與一位孩童。這將形成「夾心層」中壯年勞工的沉重壓力，連婚育意願都被壓得喘不過氣。

五、城鄉差距擴大：人口大量遷移至都會區

根據人口熱區圖，新北、桃園、台中、台南與高雄將吸納絕大多數人口；而偏鄉地區人口流失、產業凋敝、交通與基礎設施斷鏈，將成為難以逆轉的趨勢。

國中小教師：學生人數急遽減少，補教與正規教育體系都將受到衝擊。 兒童服務業：托嬰、保母、嬰幼兒商品需求減弱。 傳統製造業技術工：缺工加上毛利低，未來可能被機器與東南亞勞力取代。 零售與餐飲服務：人口減少導致人流不足，營收受限。 營造建築業：人口結構改變與外移，使偏鄉與老齡地區開發意願下滑。

七、因應對策：五大長期投資趨勢

雖然前景嚴峻，但也有機會：

八、為什麼大家不願意生？

簡單總結三大原因：

低薪、高房價與生活壓力：年輕人無力購屋、無法養家，自然排斥生育。 不婚比例攀升：晚婚或不婚成趨勢，降低第一胎生育機會。 找不到對的人：非婚生子仍不被社會普遍接受，使生育門檻更高。

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