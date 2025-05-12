台美軍工產業合作 龔明鑫：可助美國量產先進無人機

針對台美在軍工產業方面的合作，行政院祕書長龔明鑫11日表示，美國在無人機的研究上具有先進技術，台灣可以協助量產；此外，台灣也願意為美國造船業貢獻一分心力。

龔明鑫近日率團訪美，與逾百位企業領袖及行政部門代表參加美國商務部於華府主辦的「選擇美國投資高峰會」（Select USA Investment Summit），他11日出席SelectUSA台灣代表團的歡迎酒會。

針對川普政府希望復興美國造船業，台灣如何能夠成為其助力？龔明鑫受訪時表示，台灣有相當不錯的造船技術和能力，但量能不比日本和南韓；不過，龔明鑫說，如果美國需要台灣的幫助，台灣願意貢獻其心力。

另外，針對台美軍工產業的合作，龔明鑫指出，賴清德總統提出五大信賴產業，其中就鎖定建立國防產業自主能量的軍工產業，其中包括打造無人機產業鍊。

龔明鑫認為，台美可以共同深入來研究如何一起合作，或者共同合作研發軍工產業項目。

龔明鑫以無人機為例表示，美國擁有比較先進的技術，而台灣具備量產的經驗，台美可以把彼此的優勢結合起來，對產業發展和安全議題來說都有很大的幫助。