就任將滿周年…卓揆推動三大任務 南北新矽谷扮科技雙引擎

行政院長卓榮泰就任將滿一周年，他接受本報專訪時表示，未來將持續推動三大任務，首先是落實賴清德總統均衡台灣施政理念，加速推動六大區域計畫，尤其大南方新矽谷、桃竹苗大矽谷更要扮演帶動台灣科技發展的雙引擎。

第二則是與立法院溝通，讓因應美國關稅特別條例及相關預算能過關；第三是朝野能夠和解，兩岸能和平共榮，台灣與世界能合作共贏。

卓榮泰去年5月20日接下閣揆重任，穩步推動財經政策，去年7月成立經濟發展委員會，邀請產業界大咖提出建議，經彙整後逐步落實，包含六大區域計畫、亞洲資產管理中心等皆有初步成果。

卓榮泰表示，未來四年台灣總體經濟指標以「兩上一下一平衡」為目標，「兩上」是經濟成長率平均達3%以上、人均GDP提高至逾4萬美元；「一下」是失業率低於3.5%；「一平衡」是消費者物價指數增幅穩定在2%。

卓榮泰表示，台灣經濟體質很好，未來總經目標雖還不方便講，但心中可能會將它提高。他強調，今年首場行政院會中就提到，要落實賴總統交付的經濟發展等任務，在經濟發展方面，經發會所提建議正在逐步實現。

他舉例，六大區域計畫包括桃竹苗「桃竹苗大矽谷」、北北基宜「首都圈黃金廊帶」、中彰投雲「精密智慧新核心」、嘉南高屏「大南方新矽谷」、宜花東屏南「東部慢活城鄉」、金馬澎「低碳樂活離島」，原本統計140項基礎建設，現也增加到150、160項左右，可以擴大內需。

他強調，大南方新矽谷、桃竹苗大矽谷是帶動台灣科技發展的雙引擎，交通、水電建設會非常多，希望未來六大區域計畫能盡快核定。

卓榮泰也指出，政府推動亞洲資產管理中心，預計有16家金融機構有意進駐專區；金管會推動個人投資儲蓄帳戶（TISA），尚未提供租稅優惠。卓榮泰表示，TISA會分階段做，一開始可先讓大家適應TISA制度，未來愈來愈多人投入之後，產生效益更大，足以彌補提供租稅優惠的稅損時，降低財政部對於稅損疑慮，屆時可以來考慮。