台電四部燃氣機組 今年啟用

經濟日報／ 記者江睿智邱琮皓／台北報導
大潭電廠是桃園碳排超大戶，從中油三接工地看去，可以看見電廠整排的煙囪。記者鄭國樑／攝影
大潭電廠是桃園碳排超大戶，從中油三接工地看去，可以看見電廠整排的煙囪。記者鄭國樑／攝影

台電表示，核三2號機執照今年屆期，為滿足用電需求，多年前即啟動大型燃氣機組建置計畫，其中，大潭7號機將在今年夏季尖峰來臨前加入供電行列，包含大潭7號機，今年將有四部機組加入供電行列。此外三接已啟動運轉測試，已通過環評審查的七接預計18日召開施工前說明會，都要力拚如期如質完成。

經濟部關切大潭電廠新建機組與第三天然氣接收站供氣測試進度，已指示中油和台電進行相關測試時應落實各項風控規定，維持關鍵基礎設施正常運作。

核三廠2號機即將停機除役，台電已規畫今年大潭7號機，興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機亦將陸續加入供電行列，總裝置容量達480萬瓩機組接替，加上今年景氣有趨緩疑慮，核三廠除役不影響今年供電穩定，今年可維持白天10%、夜間7%的備轉容量率，供電無虞。

長期電源開發方面，台電表示，目前規劃2024至2033年大型機組裝置容量淨增加1,786萬瓩，大於預估用電需求成長1,151萬瓩，確保國人用電需求。

台電表示，大潭電廠是北部地區重要電力來源，配合用電需求成長，台電2017年即展開燃氣機組新建工程，打造三部總裝置容量316萬瓩燃氣複循環機組，其中大潭8、9號機已於去年上線供電；7號機亦將於夏季尖峰來臨前加入供電行列，提供穩定低碳電力。

台電表示，目前大潭電廠發電用天然氣是由中油台中天然氣接收站供應，為提升供氣韌性，中油順利完成三接初期供氣，構建大潭電廠完整雙氣源體系，成為大潭新建機組最佳後援。

供電 台電 電廠

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