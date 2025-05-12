行政院長卓榮泰專訪／關稅談判 爭取豁免

行政院長卓榮泰將於5月20日任職滿一年，正值台美關稅談判關鍵時刻，他接受本報專訪時表示，美國再次偉大需要台灣的安全與實力，而台灣有實力在關稅方面爭取更好待遇，最高原則是爭取豁免。

美國總統川普上任後，對世界各國拋出對等關稅震撼彈，並給予90日豁免期，各國正把握時間與美方談判。卓榮泰表示，行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮在美東時間5月1日與美方結束首輪實體磋商後，回來的一周內正緊鑼密鼓整理過去談判內容，並準備下一步談判，卓榮泰說，這是他未來最想做好的一件事。

維護經濟穩定 支持所有產業

除美國關稅衝擊，國際變局也牽動國內產業、經濟、民生，在內政方面，卓榮泰強調，在行政院經濟發展委員會架構下，已提出六大區域發展計畫，擴大內需。

針對產業界關注能源政策，卓榮泰表示，核電歸零後，重啟至少一年半至三年，未來三年不能靠核電；重申對新能源態度開放，但也坦言小型模組化反應爐（SMR）發展進度不如預期。以下為本報專訪紀要。

問：台美對等關稅談判，最新進度為何？

答：行政院在去年底川普上任前，就已成立台美經貿工作小組，由副院長鄭麗君主導，在美方公布對等關稅前，台灣研擬多種方案，雖然美方在4月3日公布對台稅率高達32％，我們立刻啟動盤點，火速在48小時內提出產業支持方案，並向賴總統報告，是全世界第一個提出產業支持方案的國家。

賴總統指示三方向，首先是穩定產業，其次是備妥談判方案，第三是隨時啟動談判，台灣被列入首輪談判國家，當時我也告訴鄭副院長，你行李要隨時準備好，隨時都可能出發，台美雙方在5月初進入實體磋商。

經過首次實體磋商後，鄭副院長返台後的這段期間，正緊鑼密鼓準備下階段談判，確保能維護國家利益、維護成本競爭力，不放棄任何一個產業，維護台灣經濟穩定發展，讓國人有信心。

問：台美對等關稅談判的目標為何？汽車、保健食品屢遭外界點名降稅，目前研議狀況？

答：最高原則當然是「豁免關稅」，台灣具有強大的半導體供應鏈，地處第一島鏈關鍵位置，各方面仍具相當優勢，「讓美國再次偉大」其實需要台灣的安全、及台灣的實力，再加上台灣對遏止洗產地、違規轉運的努力，我們有實力爭取更好待遇。如果最終稅率是全世界同一標準也沒辦法，但無論如何不能高於競爭對手。

考量多方立場 會有很多堅持

外界關注談判對國內產業影響，我只能說，對於敏感產業、產品，我們會堅持原則，像是農業方面，我們會有很多堅持，同時考量產業立場、產業競爭力，並顧慮國人消費習慣與健康。

而工業部分，就是在談判中磋商，討論對等關稅的一個原則，也要「關稅對等」，台美雙方仍在談判機制下進行，確實目前尚未進入到單項談判，雙方僅溝通大方向，下階段談判才有可能觸及比較細項的談判。至於汽車、保健食品等關稅是不是要調降，我只能說，這一直是關注的焦點之一。

問：台灣針對半導體關稅向美方提出意見書，政府是否有推估未來情境？

答：半導體關稅方面台灣已在5月7日前提出意見書，若美國政策不變，至少在接下來90日內，美方並未公布要針對這部分特別深入談判，不過台灣已做好準備，意見書所提內容相當完備，也會觀察未來情勢轉變來補充說明或改變策略。

此外擴大投資美國方面，賴總統強調立足台灣、布局全球、行銷全世界，政府在歡迎產業全球布局之餘，也有兩個原則必須把握。第一，維持台灣最優勢競爭力，不能改變領先地位；第二，必須要根留台灣、利用「台灣plus」方式，避免產業空洞化，產業界確實都有這樣的認知。

因應對等關稅，產業支持方案上，賴總統與我已進行約20場產業拜訪之旅，不只是高科技產業，更多是傳產、中小微企業及農業，其中中小微企業占比高，除既有預算上已編列116億元外，在特別條例中也匡列50億元給中小微企業，重點會在協助數位、淨零雙軸轉型，幫助其對接國際市場。

經濟部持續規劃到海外設置台灣投資貿易中心，除捷克、日本福岡外，後續也會到南向國家設置，也會在美國成立一個協助廠商調整供應鏈及投資策略的服務園區，整合美國當地資金、技術、人力、人才，協助本國廠商共同在美國各地設廠。

談新青安延續 要先衡量財政

問：核電本周就要歸零，政府未來能源政策有哪些重點？

答：過去有所謂五缺（水、電、土地、人才、勞工），其實這兩年下來，水跟電已沒有太大問題，雖偶爾會有斷電，但那不是缺電，在賴總統推動二次能源轉型計畫當中，除開發多元綠能、深度節能、科技儲能外，更重要的是強化電網韌性。

經濟部原提出十年用近6,000多億元完成電網更新，但賴總統認為沒有國人願意等十年，因此要求經濟部要四年內完成，因此近期斷電、跳電情況已逐步減緩。

至於核三廠2號機將於5月17日除役，目前立法院有立委提案修法，要將運轉年限自40年延長至60年，但最終不管是否要延長，都必須經過嚴謹安全檢查程序，國內未曾有經驗，國外經驗也不多，且他山之石是否適用國內也尚未可知。經台電專業評估，整體安全檢查程序要完成，至少要耗費一年半至三年，最慢可能需時五年，因為這中間涉及是否需重新環評、以及地震帶評估報告、內部設備汰舊換新是否有足夠設備等複雜問題。

若以三年這個中間值來看，未來這三年都不可能再靠核能發電，外界會問，這段時間用電是否充足，事實上經濟部已仔細核算過，在核電除役後，大概會減少3%備載容量率，扣除後平均還有10%備載容量，距離安全值6％仍有餘裕。

另外，接下來三接也即將完工，未來還有四接，這些天然氣接收站完成後，發電廠都會陸續加入供電行列，即便未來AI用電需求持續成長，供電仍無虞。

對於未來新能源，政府採取開放態度，不過外界關注的小型核電SMR，就目前技術發展來看，原本預計2030年會有所突破，但目前看來可能會延後，甚至還要20年後才有可能。

因此在二次能源轉型上，政府仍採多元發展方案，除了目前風力、太陽能、水力外，也會發展地熱發電，目前全台有十場域開發中，對於未來綠能發展與新能源，政府都是盡全力，預估明年綠能占比可達20％。

問：未來居住政策的重點？新青安明年7月底落日，是否有評估要延續？

答：從過去政策走向看，我都是採取該斷就斷、該延續就延續的策略，例如先前的班班有鮮奶，就是評估過後改變的政策，從本來由中央做、改由地方政府做，現在地方政府也做得很好。

而新青安原本是政府立意良善的政策，卻遭有心人不當利用，去年我們緊急修正，落實事前嚴審、事後管理，每人一生只能用一次，不能將新青安作為投資理財方式來操作，經過修正後已改善新青安亂象。

除新青安，政府也有百萬租屋家庭支持計畫，包括興建社宅、包租代管、租金補貼等，新青安屆期後是否延續，可與其他住宅政策通盤研究、全盤考量，如果搭配整套之後，年輕人還是對於新青安有需求，可以在財政衡量後再來討論。台灣房屋自住率已八成，算是相當飽和，現在應著眼於「有房住比買房更重要」，未來會在租金補貼上更加細緻調整，新青安這類利率補貼，仍是要回歸市場機制較合理。

租金補貼部分，政府也在思考調整，預估目前300億元租金補貼規模、補貼戶數75萬戶，不會再提高，而是會希望藉由此政策鼓勵年輕人結婚生子，假設結婚生子就可加碼補貼，藉此刺激生育率，達到雙重效果。

運動部9月9日成立 推動體育經濟

問：政府對於主權基金態度轉趨積極的關鍵是什麼？是否已有初步規劃？

答：政府內部一直有持續討論，我們認為現在國家財政能力足夠發展，且科技產業發展需要往國際上從事更多投資，同時也相信台灣有這個專業能力能做好，如過往國發基金投資，就投中了護國神山台積電。

主權基金是往海外投資發展，現在國際上也有許多例子可參考，我們可以降低試錯成本，目前在考慮的是基金由誰來出，規模需要多大才有足夠力道，但這不是行政院自己討論，必須要跨很多部會。

以新加坡主權基金為例，不僅規模夠大，投資經驗相當豐富，獲利也相當誘人，所以我們也會以此作為參考目標之一，當然也不會只參考成功案例，失敗案例也會列入評估指標，但重點還是在於透過國際間豐富經驗，讓我們可以少走一點彎路；至於目前到底要由誰來出資，我「心有所屬」，但對方不一定滿意，會再慢慢協調。

問：您接下來最期待推動的政務是什麼？

答：就是讓國人能更團結的「運動部」，相關組織法規已在立法院三讀通過，對於成立運動部是朝野都沒有任何意見，甚至是一致同意，現在外界一直在推測接下來會是誰接任部長，仍在尋覓合適人選，希望令人耳目一新。

不過運動部掛牌時間，目前希望可以在今年9月9日國民體育日，具有相當重要的意義。

運動部的成立也賦予四大精神，第一，注重全民體育、全民運動；第二，必須為台灣培育出體育傑出人才，保障選手權益；第三，積極參與國際賽事，甚至是在台灣舉辦更多國際大型賽事；第四，推動運動產業，發展體育經濟。

問：520將近，對於外界傳出內閣異動，是否有相關調整？

答：整個內閣團隊目前正在全力拚關稅談判，所以團隊還是讓他維持，一直到520，不管是520之前、之後一段時間，我想都還是先以穩定為主。