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非核家園如期達陣！核三2號機將除役 綠電占比20%跳票延至2026年

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
核三廠2號機將在17日停機除役，蔡政府時期訂下2025年非核家園如期達陣。圖／聯合報系資料照片
核三廠2號機將在17日停機除役，蔡政府時期訂下2025年非核家園如期達陣。圖／聯合報系資料照片

核三廠2號機將在17日停機除役，蔡政府訂下2025年非核家園如期達陣。接下來，蔡政府原訂2025年再生能源占比20%，雖然延後跳票，依經濟部檢討，預計於2026年11月起再生能源發電占比可達20%。

核三廠兩部機組總裝置容量約190.2萬瓩（每部95.1萬瓩），每部機組平均年發電量約75億度，核三廠兩部機占總發電比重約6%，每部機組各占約3%。核電占比不高，但因投資早已攤提完成，平均發電成本偏低，以今年第1季核電發電成本每度1.76元，遠低於燃氣度3.05元，核電廠陸續除役，改以其他電力替代，對電價及台電財務將有潛在衝擊。

台電內部曾估算，以核三廠2部機組年發151億度電，若改用火力發電機組供電，對電價影響約每度0.11至0.12元；若以台電今年第1季每度平均售電3.4814元計算，將使電價上漲逾3%。

此外，核二、核三廠滿載一年約發電300億度，之後隨著核二、核三廠陸續除役，須改以其他發電替代，以當年平均售電價扣掉核電發電成本，台電推估2022年因核電除役多支出50億發電成本、2023年影響143億元，隨著除役核電廠愈來愈多，2024年影響了273億元。到了2025年，核三廠2號機僅發電29億度電，亦即有271億度核電須改以其他發電，推估核電除役對2025年影響擴大至466億元。雖占台電整年營收逾8,000億元僅6%，核二、核三廠若能延役，對於2025年全年還要虧500億元的台電來說，仍是不無小補。

核電延役要通過重重關卡

台電表示，核三廠2號機於5月17日下午慢慢開始降載，晚上機組解聯，當天24:00前發電降為零，進入停機狀態。核三廠2號機燃料棒移出爐心約需一到兩周，移出後將先放在用過燃料池。

藍白在野陣營現力推核電廠延役修法，將運轉年限由40年延長至60年。經濟部長郭智輝日前在立法院表示，若修法通過後，會按照法的框架來做，他並提到核電延役要通過安全檢查、訂製燃料棒、國際同儕審查等程序，重啟至少需16至18個月；他還說，只要法修過，就會立刻找專家來安檢。

儘管經濟部和台電對於因應核管法修法有相關準備規畫，另一方面，AIT不斷提出台灣核電議題，美國願意協助等。惟賴政府至今仍僅願接受新核能，對於舊核能延役並未鬆口。

台電 核三廠 核電廠

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