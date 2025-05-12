行政院長卓榮泰專訪／大師兄重團隊 充滿戰鬥意志

行政院長卓榮泰就任將滿周年，儘管對外面臨國際情勢多變、對內有朝小野大挑戰，但是他強調，即使在動盪之中仍要保持平穩，卓揆自信表示，自己充滿戰鬥意志，將賴總統交代的發展經濟列為施政最高原則。

卓揆上任後，在立法院朝小野大情況下，在野黨主導通過的法案，政院若認為有違憲疑慮、或未經充分討論，政院都陸續提出覆議。

外界稱卓榮泰是提覆議最多的院長，卓榮泰說，正因這是憲法賦予行政院的權利，再加上法案確實有窒礙難行之處，為了團隊考量，他必須提出覆議，否則如何讓行政團隊繼續向前？

「沒有團隊就不知道怎麼辦」卓榮泰表示，自己非常重視團隊合作，對他而言，聆聽大家的意見非常重要。在接受本報採訪過程有段插曲，談到團結台灣的運動部成立計畫，猶豫能否透露掛牌時間時，他先是轉頭向發言人李慧芝確認，「我可以先講吧？」足見他尊重團隊、重視團隊。

卓榮泰在民進黨內素有「大師兄」之稱，接任閣揆以來，與賴總統互動良好，積極落實賴總統執政理念，不管在均衡台灣、產業發展等各面向，皆是全力以赴。

提到上任以來的挫折，卓榮泰認為是被動提出法案覆議，他深知覆議不會通過，這是當前國會生態，但就憲政體制下，政院仍應提出覆議，若不提，就意味政院接受這樣不合理的法案，這也是他身為院長該做的。

至於推動進展順利的工作，卓榮泰認為是在行政院經濟發展委員會中，經過討論所提出的九大目標正逐步落實中，當時經過分組討論，逐步取得具體方向，他最在意的是公平分配，「我常說經濟繁榮當然是國家經濟進步的指標，但是公平分配才是政府文明的象徵」。

卓榮泰表示，政府部門是一個很大的單位，要轉向有時很難，這時更應該訂好方向，一旦確定方向後，就能慢慢走到對的道路上。