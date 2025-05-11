五接環評補件再展延至9月 最佳港型未定案成主因

賴政府去年5月執政後，中火二期新建燃氣機組、洲際液化天然氣接收站（七接）、協和電廠更新改建計畫（四接）相繼過關。台中港天然氣接收站環評初審（五接）經過多次展延補件，原本3月底前須補正資料，環境部今表示，台電再次展延補件至今年9月，主因是減少對白海豚衝擊的最佳港型仍未定案。

民進黨政府2016六年提出能源轉型計畫，預計今年天然氣配比將達50%，因此，天然氣機組、接收站等環評如火如荼進行，去年到今年初幾乎每2個月就有天然氣相關開發案闖關環評。

去年9月底，洲際液化天然氣接收站（七接）經環評委員建議通過環評初審。環保團體不滿指出，政府應履行前行政院長林全的在大林蒲遷村未定案前不可通過新的開發案的承諾外，也要求本案應進入二階環評，但本案仍在12月11日通過環評。

基隆協和電廠更新改建案（四接）遭環團質疑台電隱匿協和廠區有土壤、地下水汙染超標情形，但仍在今年2月26日闖關環評大會，外界預期五接也將成為下個攻防重點，然而五接第一次初審是在2021年3月31日，這4年中台電多次申請展延補件，原本今年3月底前須補件，但環境部至今仍未接收到補件資料。

台電公司環保處長吳政宏表示，環境部已同意補件期限展延到今年9月，展延主要原因在於台中港務公司仍在找出最佳港型以最大程度減少對白海豚的衝擊，後續加上必要的操船等測試，理論上展延到9月的時間應當充足。

環境部環保司長徐淑芷表證實，環境部已同意五接補件展延申請到今年9月30日，目前開發單位還在針對港型、阻礙白海豚洄游路線等衝擊相關研究，之後還要有操船演練等，何時補件仍待開發單位規畫的時程而定。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，五接一再展延，距離上次審查也已經拖過4年，質疑本案是因為反彈過大，還是預期可能做不下去，才會一再展延。